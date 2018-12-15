SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Fenerbahçe’de Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı! Sürpriz isim…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı! Sürpriz isim…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı öncesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Yanal antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparken İdari Menajer olarak göreve gelmesi beklenen Volkan Ballı da idmanda yer aldı

15 Aralık 2018 18:13

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplanan Fenerbahçe, yeni teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk antrenmanına çıktı.

Basına kapalı gerçekleştiren ve FB TV’de bir bölümü canlı yayımlanan antrenmanla sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’de 17 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına da başladı.

İlk olarak tesislerde Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya gelen Ersun Yanal, daha sonra futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de 4 yılı aşkın bir süre sonra tekrar göreve gelen Ersun Yanal, teknik ve idari heyet ve futbolcularla gerçekleştirdiği toplantının ardından tesis personeliyle de buluştu. Bunun ardından Martin Skrtel’in doğum günü kutlandı.

Ersun Yanal’ın yardımcıları Volkan Kazak, Niyazi Eniseler ve Recep Karatepe de antrenmanda yer aldı.

Saat 18.00'de başlayan antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonun ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

15 Aralık 2018 Fenerbahçe`den Ersun Yanal açıklaması! İmza töreni... Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal'ın imza töreniyle ilgili açıklama yaptı İlgili Haberi Oku

VOLKAN BALLI SÜRPRİZİ

Öte yandan Fenerbahçe’de yeniden göreve gelmesi beklenen Volkan Ballı da sarı lacivertlilerin antrenmanında yer aldı.

Ballı’nın idari menajer Onur Başar’ın yerine geleceği iddia ediliyor. Tecrübeli isim 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe’de İdari Menajer olarak çalıştı.

Sarı lacivertli ekipten Ballı’yla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYEW VE VALBUENA DÖNDÜ

Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen Andre Ayew ve Mathieu Valbuena, antrenmanda bulundu.

Ayew yaklaşık 3, Valbuena da 2 haftadır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışıyordu.

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler…

 

15 Aralık 2018 Zeljko Obradovic: `Salonların dolu olması gerekiyor` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:13 | 15 Aralık 2018
ersun yanal Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe