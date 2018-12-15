Fenerbahçe’de Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı! Sürpriz isim…

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplanan Fenerbahçe, yeni teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk antrenmanına çıktı.

Basına kapalı gerçekleştiren ve FB TV’de bir bölümü canlı yayımlanan antrenmanla sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’de 17 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına da başladı.

İlk olarak tesislerde Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya gelen Ersun Yanal, daha sonra futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de 4 yılı aşkın bir süre sonra tekrar göreve gelen Ersun Yanal, teknik ve idari heyet ve futbolcularla gerçekleştirdiği toplantının ardından tesis personeliyle de buluştu. Bunun ardından Martin Skrtel’in doğum günü kutlandı.

Ersun Yanal’ın yardımcıları Volkan Kazak, Niyazi Eniseler ve Recep Karatepe de antrenmanda yer aldı.

Saat 18.00'de başlayan antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonun ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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VOLKAN BALLI SÜRPRİZİ

Öte yandan Fenerbahçe’de yeniden göreve gelmesi beklenen Volkan Ballı da sarı lacivertlilerin antrenmanında yer aldı.

Ballı’nın idari menajer Onur Başar’ın yerine geleceği iddia ediliyor. Tecrübeli isim 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe’de İdari Menajer olarak çalıştı.

Sarı lacivertli ekipten Ballı’yla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYEW VE VALBUENA DÖNDÜ

Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen Andre Ayew ve Mathieu Valbuena, antrenmanda bulundu.

Ayew yaklaşık 3, Valbuena da 2 haftadır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışıyordu.

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler…

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