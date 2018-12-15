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MAÇ SONUCU | Sivasspor 4-0 Ankaragücü
Futbol

MAÇ SONUCU | Sivasspor 4-0 Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Yiğidolar seriyi 6 maça çıkardı...

15 Aralık 2018 13:25

Süper Lig’de 16.haftasında Sivasspor ile Ankaragücü 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya geldi. Son 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor evinde Ankaragücü’nü 4 golle dağıttı.

Robinho’nun 43 ve 78’de iki gol attığı maçta ev sahibi ekibin diğer golleri 45’te Muhammet Demir ve 64’te Emre Kılınç’tan geldi. 90 dakika boyunca Ankargücü kalesini ablukaya alan ve çok net bir galibiyet alan Sivasspor kaybetmeme serisini 6 maça çıkardı. Bu sonucun ardından 24 puana yükselen Yiğidolar 8.sıraya yükseldi. Son 4 haftadır kazanamayan ve sadece 1 puan alabilen Ankaragücü ise haftayı 20 puanla 11.sırada kapattı.

ROBİNHO’DAN MÜTHİŞ KATKI

Süper Lig’de forma giydiği son dokuz maçta yedi gole katkı yapan Robinho (beş gol ve iki asist); bu ligde oynadığı önceki 20 maçta altı gole katkı yapmıştı (dört gol ve iki asist).

Son güncelleme 15:27 | 15 Aralık 2018
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