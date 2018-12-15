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MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 3-2 Kasımpaşa | Süper Lig 16. hafta
Futbol

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 3-2 Kasımpaşa | Süper Lig 16. hafta

Lefter Küçükandonyadis Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, Diagne ile Jahovic'in gol düellosuna döndüğü maçı 3-2 kaybetti ve zirve yarışında önemli bir yara alarak galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı.

15 Aralık 2018 16:03

Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, gol düellosunda dönüşen maçı 3-2 kaybetti ve zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor’a sahasında 3-0 yenilen ancak oynadığı oyunla alkış toplayan Kasımpaşa, Atiker Konyaspor deplasmanında ilk yarıdaki etkili futboluna rağmen soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle gitti.

İkinci yarıda ise adeta gol düellosu yaşandı. Maçın 47. dakikasında Adis Jahovic ile 1-0 öne geçen Atiker Konyaspor, Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne’nin 3 dakikada attığı iki gole engel olamayınca üstünlüğünü kaybetti.

Mücadelenin 69. dakikasında skoru 1-1’e getiren Diagne, 72. dakikadaki kafa golüyle Kasımpaşa’yı 2-1’lik üstünlüğe taşıyan isim oldu. Ancak maçı bırakmayan evf sahibi Konyaspor 74. dakikada yine Jahovic’in golüyle 2-2’lik beraberliği sağladı.

Yüksek mücadelede oynanan maçın 82. dakikasında bu kez Moryke Fofana sahneye çıktı ve ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu ağlara göndererek Konyaspor’u 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 24 yaptı. Zirve takibinde önemli bir kayıp yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Kasımpaşa ligde bir sonraki maçında sahasında Beşiktaş ile oynarken Atiker Konyaspor deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşaacak.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok (Dk. 21 Filipovic), Opanasenko, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 76 Yatabare), Milosevic (Dk. 41 Fofana), Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Eduok (Dk. 65 Koita), Tarkan Serbest (Dk. 65 Hakan Demir), Trezeguet, Diagne

Goller: Dk. 47, 73 Jahovic, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 69, 70 Diagne (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tarkan Serbest, Dk. 24 Ben Youssef, Popov (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 65 Veigneau, Dk. 82 Hakan Demir, Dk. 88 Koita (Kasımpaşa), Dk. 31 Diagne, Dk. 66 Filipovic (Atiker Konyaspor)

Son güncelleme 18:24 | 15 Aralık 2018
Adis Jahovic atiker konyaspor Kasımpaşa Mbaye Diagne
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