MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 3-2 Kasımpaşa | Süper Lig 16. hafta

Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, gol düellosunda dönüşen maçı 3-2 kaybetti ve zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor’a sahasında 3-0 yenilen ancak oynadığı oyunla alkış toplayan Kasımpaşa, Atiker Konyaspor deplasmanında ilk yarıdaki etkili futboluna rağmen soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle gitti.

İkinci yarıda ise adeta gol düellosu yaşandı. Maçın 47. dakikasında Adis Jahovic ile 1-0 öne geçen Atiker Konyaspor, Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne’nin 3 dakikada attığı iki gole engel olamayınca üstünlüğünü kaybetti.

Mücadelenin 69. dakikasında skoru 1-1’e getiren Diagne, 72. dakikadaki kafa golüyle Kasımpaşa’yı 2-1’lik üstünlüğe taşıyan isim oldu. Ancak maçı bırakmayan evf sahibi Konyaspor 74. dakikada yine Jahovic’in golüyle 2-2’lik beraberliği sağladı.

Yüksek mücadelede oynanan maçın 82. dakikasında bu kez Moryke Fofana sahneye çıktı ve ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu ağlara göndererek Konyaspor’u 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 24 yaptı. Zirve takibinde önemli bir kayıp yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Kasımpaşa ligde bir sonraki maçında sahasında Beşiktaş ile oynarken Atiker Konyaspor deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşaacak.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok (Dk. 21 Filipovic), Opanasenko, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 76 Yatabare), Milosevic (Dk. 41 Fofana), Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Eduok (Dk. 65 Koita), Tarkan Serbest (Dk. 65 Hakan Demir), Trezeguet, Diagne

Goller: Dk. 47, 73 Jahovic, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 69, 70 Diagne (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tarkan Serbest, Dk. 24 Ben Youssef, Popov (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 65 Veigneau, Dk. 82 Hakan Demir, Dk. 88 Koita (Kasımpaşa), Dk. 31 Diagne, Dk. 66 Filipovic (Atiker Konyaspor)