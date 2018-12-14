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Yaşar Kemal Uğurlu bir hafta aradan sonra… Fenerbahçe Kasımpaşa maçında tartışılmıştı
Futbol

Yaşar Kemal Uğurlu bir hafta aradan sonra… Fenerbahçe Kasımpaşa maçında tartışılmıştı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede kural hatası yaptığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Yaşar Kemal Uğurlu, bir hafta aradan sonra tekrar görev aldı. Uğurlu, bu akşam Göztepe'nin sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi oldu.

14 Aralık 2018 14:09

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, bu akşam 20.00’de başlayacak maçta Bursaspor’u ağırlayacak. Bu mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Göztepe-Bursaspor karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Yaşar Kemal Uğurlu, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada kural ihlali yaptığı nedeniyle eleştirilmiş ve geçtiğimiz hafta görev alamamıştı.

14 Aralık 2018 Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil Bu sezon 3 Türk takımından sadece Fenerbahçe'nin gruptan çıkmayı başardığı UEFA Avrupa Ligi'nde Türk ekipleri, 24 kez yer aldığı gruplarda 15 defa yoluna devam etti. İlgili Haberi Oku

Aynı zamanda Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.

Son güncelleme 14:09 | 14 Aralık 2018
Fenerbahçe Kasımpaşa Yaşar Kemal Uğurlu
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