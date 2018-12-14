Yaşar Kemal Uğurlu bir hafta aradan sonra… Fenerbahçe Kasımpaşa maçında tartışılmıştı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, bu akşam 20.00’de başlayacak maçta Bursaspor’u ağırlayacak. Bu mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Göztepe-Bursaspor karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Yaşar Kemal Uğurlu, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada kural ihlali yaptığı nedeniyle eleştirilmiş ve geçtiğimiz hafta görev alamamıştı.

Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil Bu sezon 3 Türk takımından sadece Fenerbahçe'nin gruptan çıkmayı başardığı UEFA Avrupa Ligi'nde Türk ekipleri, 24 kez yer aldığı gruplarda 15 defa yoluna devam etti. İlgili Haberi Oku

Aynı zamanda Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.