Yargıtay Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı kararını bozdu

Ümit TÜRK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in şikayeti üzerine, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan dava açılmıştı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada Ünal Aysal’a 10 ay, Rasim Ozan Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, “Hakaret” suçundan ise Rasim Ozan Kütahyalı’yı günlüğü 50 TL’den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU: AÇIKLANAN MESAJLAR KAMUYU AYDINLATMAK İÇİNDİ

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı ölçüsüz bularak Kütahyalı ve Aysal lehine bozdu. Kararda, Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilerek, “Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal’ın eylem itibariyle gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili zıt açıklamaların yapıldığı bir ortamda sanık tarafından kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini haber vermesi eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verildiği” ifade edildi.

AYSAL’IN PAYLAŞTIĞI MESAJ İÇERİKLERİ GÜNLÜK KONUŞMALAR

Kararda Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın Terim ile olan yazışmalarını Rasim Ozan’a vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmesi nedeniyle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği ayrıca konuşma içeriklerinin günlük hayata ilişkin olduğu bu nedenle de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, Aysal’a verilen kısa süreli hapis cezasının ise sanığın 65 yaş üstünde olması ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedenleriyle adli para cezasına çevrilmesinin gözetilmediği kaydedildi. Yargıtay bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararının bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

30 Eylül 2013’te Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim, aralarında yaptıkları mesajlaşmaların basında yayınlanmasına neden olduğunu iddia ettiği eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile mesajları tv programında açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.