UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları… Hakan Çalhanoğlu’na büyük şok!

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası oynanan 24 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları sona erdi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yenildiği gecede Teleset Mobilya Akhisarspor bir puan aldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos’a 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nu üçüncü sırada tamamladı ve Avrupa’ya veda etti. İkili averajda Olympiakos ile eşit durumda olan Milan, genel averajda rakibinin gerisinde kalınca grubu üçüncü sırada tamamladı.

Maça ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken, Milan’ın Zapata ile bulduğu tek golün asistini yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-5

Ludogorets (Bulgaristan)-Zurich (İsviçre): 1-1

B Grubu

Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya): 1-2

Leipzig (Almanya)-Rosenborg (Norveç): 1-1

C Grubu

Kopenhag (Danimarka)-Bordeaux (Fransa): 0-1

Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya): 2-0

D Grubu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 0-0

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-0

E Grubu

Arsenal (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Sporting Lizbon (Portekiz)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 3-0

F Grubu

Dudelange (Lüksemburg)-Real Betis (İspanya): 0-0

Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 3-1

G Grubu

Rapid Wien (Avusturya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 1-0

Villarreal (İspanya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0

H Grubu

Lazio (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olympique Marsilya (Fransa)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3

I Grubu

Genk (Belçika)-Sarpsborg (Norveç): 4-0

Beşiktaş-Malmö (İsveç): 0-1

J Grubu

Akhisarspor-Standard Liege (Belçika): 0-0

Sevilla (İspanya)-Krasnodar (Rusya): 3-0

K Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Jablonec (Çekya): 0-1

Rennes (Fransa)-Astana (Kazakistan): 2-0

L Grubu

PAOK (Yunanistan)-BATE (Belarus): 1-3

MOL Vidi (Macaristan)-Chelsea (İngiltere): 2-2