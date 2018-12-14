UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları… Hakan Çalhanoğlu’na büyük şok!

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası oynanan 24 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları sona erdi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yenildiği gecede Teleset Mobilya Akhisarspor bir puan aldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos’a 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nu üçüncü sırada tamamladı ve Avrupa’ya veda etti. İkili averajda Olympiakos ile eşit durumda olan Milan, genel averajda rakibinin gerisinde kalınca grubu üçüncü sırada tamamladı.
Maça ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken, Milan’ın Zapata ile bulduğu tek golün asistini yaptı.
UEFA Avrupa Ligi’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-5
Ludogorets (Bulgaristan)-Zurich (İsviçre): 1-1
B Grubu
Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya): 1-2
Leipzig (Almanya)-Rosenborg (Norveç): 1-1
C Grubu
Kopenhag (Danimarka)-Bordeaux (Fransa): 0-1
Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya): 2-0
D Grubu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 0-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-0
E Grubu
Arsenal (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Sporting Lizbon (Portekiz)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 3-0
F Grubu
Dudelange (Lüksemburg)-Real Betis (İspanya): 0-0
Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 3-1
G Grubu
Rapid Wien (Avusturya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 1-0
Villarreal (İspanya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0
H Grubu
Lazio (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Olympique Marsilya (Fransa)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3
I Grubu
Genk (Belçika)-Sarpsborg (Norveç): 4-0
Beşiktaş-Malmö (İsveç): 0-1
J Grubu
Akhisarspor-Standard Liege (Belçika): 0-0
Sevilla (İspanya)-Krasnodar (Rusya): 3-0
K Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Jablonec (Çekya): 0-1
Rennes (Fransa)-Astana (Kazakistan): 2-0
L Grubu
PAOK (Yunanistan)-BATE (Belarus): 1-3
MOL Vidi (Macaristan)-Chelsea (İngiltere): 2-2