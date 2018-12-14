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Spartak Trnava forması giyen Kubilay Yılmaz kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye attı
Uefa Avrupa Ligi

Spartak Trnava forması giyen Kubilay Yılmaz kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye attı

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'ya konuk olduğu maçta ev sahibinin skoru 1-0'a getiren golünü kaydeden Türk asıllı futbolcu Kubilay Yılmaz, çıktığı ilk UEFA Avrupa Ligi maçında ilk golünü Fenerbahçe karşısında buldu.

14 Aralık 2018 07:16

UEFA Avrupa Ligi’nde D Grubu son maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava’ya konuk olurken maçta ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren golü Sakarya doğumlu Türk futbolcu Kubilay Yılmaz kaydetti.

Yakın zamanda verdiği bir demeçte Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını giymek istediğini dile getiren 22 yaşındaki Avusturya pasaportlu genç futbolcu kariyerinde çıktığı ilk Avrupa Ligi maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye atmış oldu.

Kubilay Yılmaz’ın bu sezon çıktığı 8. resmi maçta 7. golünü kaydetti.

13 Aralık 2018 CANLI | Spartak Trnava Fenerbahçe maçı 1-0 | (ikinci yarı oynanıyor) UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Gruptan ikinci sırada çıkmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe, önündeki bu prestij maçını da kazanarak taraftarını mutlu etmenin peşinde. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Gurbetçi oyuncu Kubilay 41.dakikada Spartak Trnavayı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:09 | 14 Aralık 2018
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