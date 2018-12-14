Spartak Trnava forması giyen Kubilay Yılmaz kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye attı

UEFA Avrupa Ligi’nde D Grubu son maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava’ya konuk olurken maçta ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren golü Sakarya doğumlu Türk futbolcu Kubilay Yılmaz kaydetti.
Yakın zamanda verdiği bir demeçte Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını giymek istediğini dile getiren 22 yaşındaki Avusturya pasaportlu genç futbolcu kariyerinde çıktığı ilk Avrupa Ligi maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye atmış oldu.
Kubilay Yılmaz’ın bu sezon çıktığı 8. resmi maçta 7. golünü kaydetti.
1 – Spartak Trnava forması giyen Kubilay Yılmaz, kariyerinde çıktığı ilk Avrupa kupası maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye attı. Hemşo.
— OptaCan (@OptaCan) 13 Aralık 2018