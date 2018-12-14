Son dakika… Volkan Ballı Fenerbahçe’ye geri döndü!

Sercan HAMZAOĞLU/ Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın tekrar takımın başına getirilmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Daha önce 2003-2010 yılları arasında idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı tekrar göreve getirildi.

Ersun Yanal’ın ikinci kez göreve getirildiği Fenerbahçe’de bir geri dönüş daha yaşanıyor… Sarı lacivertli yönetim 2003-2010 yılları arasında takımda idari menajer olarak takımda yer alan Volkan Ballı’yı yeniden göreve getiriyor. Dün gece yönetimle bir telefon görüşmesi yapan Volkan Ballı ile son detaylar konuşulduktan sonra ‘hayırlı olsun’ denildi.

Ballı ile ilk görüşmeyi yapan ve anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin en geç yarın resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Ersun Yanal ile birlikte çalışması beklenen Volkan Ballı daha önce takıma dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada: “Kimse Fenerbahçe’den gelecek bir göreve hayır demez. Kapıda bekçilik olsa bile Fenerbahçe için bu bekçiliği yaparız. Ancak umarım bana ihtiyaç kalmaz.” açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe`nin anlaştığı Ersun Yanal Ülker Stadı`nda... Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı teknik direktör Ersun Yanal, Ülker Stadı'nı gezdi. Ersun Yanal'a Fenerbahçe yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli eşlik etti. İlgili Haberi Oku

Mehmet Özdilek`ten Ersun Yanal yorumu İlgili Haberi Oku