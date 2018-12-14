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SON DAKİKA Fenerbahçe’nin anlaştığı Ersun Yanal Ülker Stadı’nda…
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe’nin anlaştığı Ersun Yanal Ülker Stadı’nda…

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı teknik direktör Ersun Yanal, Ülker Stadı'nı gezdi. Ersun Yanal'a Fenerbahçe yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli eşlik etti.

14 Aralık 2018 15:22

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu’nu gezdi.

14 Aralık 2018 Alex`ten Ersun Yanal yorumu: `Her zaman destekteyim` Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ı resmen açıklamasının ardından sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan destek mesajı geldi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çimlerine ayakbastı. Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli eşliğinde stadımızı gezdi. Stadımızın çimlerine ayak basan Teknik Direktörümüz, ardından soyunma odalarını dolaştı.”

Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından Ersun Yanal’ın Ülker Stadı’ndaki görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

İşte Fenerbahçe’nin ‘Evimize hoş geldik!’ mesajı ile paylaştığı video:

Son güncelleme 16:37 | 14 Aralık 2018
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