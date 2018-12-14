SON DAKİKA Fenerbahçe’nin anlaştığı Ersun Yanal Ülker Stadı’nda…

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu’nu gezdi.
Fenerbahçe’nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çimlerine ayakbastı. Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli eşliğinde stadımızı gezdi. Stadımızın çimlerine ayak basan Teknik Direktörümüz, ardından soyunma odalarını dolaştı.”
Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından Ersun Yanal’ın Ülker Stadı’ndaki görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.
İşte Fenerbahçe’nin ‘Evimize hoş geldik!’ mesajı ile paylaştığı video:
“Evimize hoş geldik!” pic.twitter.com/iqtSLhGpn2
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Aralık 2018