SON DAKİKA | Fenerbahçe Ersun Yanal’ı resmen açıkladı! İşte o tarihi tweet

Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal’ın sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.”

Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal! https://t.co/sXguaS8q7A https://t.co/MQbSvVTGRs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Aralık 2018

“MUTLULUK FENERBAHÇE’DE OLMAKTIR” TWEETİ ALINTILANDI

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı, Yanal’ın ‘2014 tarihli ‘Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır’ tweetine alıntı yaparak, “Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe’nin resmi twitter hesabından yaptığı açıklama 10 dakika içinde yirmi bin retweet aldı…

İLK MAÇI DOĞUM GÜNÜNDE

17 Aralık 1961 doğumlu Ersun Yanal, ilk maçına doğum gününde çıkmış olacak. Fenerbahçe, pazartesi Kadıköy’de Erzurumspor’u ağırlayacak.

İLK KEZ ‘SKOR’ DUYURMUŞTU

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için Ersun Yanal’ın göreve getirildiği resmen açıklandı. Yanal ve Fenerbahçe arasındaki 5 Aralık’ta yapılan ilk temas, ilk kez ‘Skor’ tarafından duyurulmuştu.

Son dakika... Ersun Yanal Fenerbahçe ile görüştü Son dakika... SKOR ÖZEL / Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası... Sarı lacivertli camiada haftalardır gür biçimde yükselmeye devam eden Ersun Yanal sesleri sonuç verdi. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. İlgili Haberi Oku

YANAL’IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe ile ilk kez, 2013-2014 sezonu öncesi, 28 Haziran 2013'te 1 yıllık sözleşme imzalayan Yanal, ilk sezonunda yaşadığı şampiyonluktan sonra, 21 Mayıs'ta 2 yıl uzattığı sözleşmesinde, 2014-2015 sezonunu göremeden görevinden ayrıldı.

Yanal, son dönemde yaşanan sıkıntıların ardından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalardan sonra bugün istifasını verdi.

Fenerbahçe Ersun Yanal`ı açıkladı sosyal medya yıkıldı! Spor Toto Süper Lig'te kötü günler geçiren Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medya Ersun Yanal tweetleri ile sallandı... İlgili Haberi Oku

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

1995-1996 sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 18 yılı geride bırakan Yanal, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından Fenerbahçe'nin başında şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinde ilk kez geçen sezon “Üç Büyükler”den birini çalıştıran Yanal, bu kısa dönemde tecrübesini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandırdı.

TARİHİN EN ERKEN ŞAMPİYOLUĞU

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.

Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, Yanal idaresinde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde ederek, lig tarihinin erken şampiyonluklarından birisine imza attı.

Ersun Yanal kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kaç yaşında? Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 yılında İzmir'de Buca ilçesinde doğdu. Fenerbahçe'yi 2013 - 2014 sezonunda şampiyon yapan Ersun Yanal 2018-2019 sezonunda yeniden Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Peki, Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal kaç yaşında, nereli? İlgili Haberi Oku