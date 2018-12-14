Şansal Büyüka’dan Ersun Yanal kararı için ilk sözler

İşte Şansal Büyüka’nın yaptığı açıklamalar;

Ali Koç başkan olduğunda beklentiler o kadar büyümüştü ki uçan kaçanı alacak hemen şampiyon olacak deniyordu. Ersun Yanal’ı takdir ederim ancak o kadro bu kadro o kadro değil. Bu kadroyu bir yere getirmesi sıkıntı olacaktır kadro kalite kaybetti. Ersun Hocanın mutlaka Ocak’a kadar bir golcü bir orta saha başta olmak üzere takviye yapmalı

KİMSE MUCİZE BEKLEMESİN

Ersun Yanal, Comolli’nin işaret ettikleri değil kendi istediklerini almalı diye düşünüyorum. Ersun hocadan kimse mucize beklemesin elinde sihirli değnek yok iyi antrenman yaptırır iyi hocadır ağır antrenman yaptırır. Bilimsel çalışır, her şeyin eskiden daha iyi olacağını ama yeterli olmayacağını düşünüyorum.

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OZAN KONUSUNDA ISRAR ETMELİ

Yöneteceksiniz, kazanacaksınız, özellikle Ozan konusunda ısrarcı olmalı. Sıkıntılı bir transfer süreci olarak alınıp alınmayacakları da belirsiz yani eldekilerden yararlanmalı.

BİRAZ GEÇ GETİRDİLER

Herkes eskiden iyi olur ama ne yaparsa yapsın önemli başarı olmayacak tabii daha yukarılara çıkacak. Fenerbahçe önemli bir hoca getirdi. Dokusu uyan bir hoca ama geç getirdi, süre kaybetti. Yine de her şey bitmiş değil, şimdi yeni bir sayfa açılacak.Eğer Comoli’nin suyu kaynamışsa bundan mutlu olurum. Bu belaları Comolli açtı. Yapılan transferler Fenerbahçe’nin büyüklüğünün çok gerisinde kaldı. Çoğu zaten oynamıyor. Futbolda insana dokunmak önemlidir. Yarım saat koşunca yorulan oyuncular var, gece kuşları var. Samandıra’da etkili olacak, futbolcu ilişkilerini bilen ciddi bir menajer tipinde birine ihtiyaç var.

KENDİ TRANSFERLERİNİ YAPMALI

Comolli’nin yararının olamdığını düşünenlerdenim. Zaten Yanal onun etkisinde çalışmayacak. Kendi transferini yapmalı Yanal hoca, buranın havasını zaten biliyor. Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’yi uzun süre incelediğini düşünüyorum. Mevcutlardan maksimum verim alacaktır. Onu Comollisiz düşünmek istiyorum. Artık dediğim dedik bir Comolli olmayacaktır

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