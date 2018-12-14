Rıdvan Dilmen’den Ersun Yanal yorumu!

İşte Rıdvan Dilmen’in Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal hakkında söyledikleri…

Ersun Yanal’ın geçen hafta Kuşadası’nda söylediği sözlerden en önemlisi, bir takvimdi. Bir takvimden bahsetmişti. Anlaşma oldu ama Cocu ve yardımcılarının feshiyle ilgili bir problem anlamı çıkardım ben o takvim sözünden. Hakikaten hemen yeni feshedildikten sonra Fenerbahçe Kulübü de sabahın erken saatlerinde Ersun Hoca’yı açıkladı.

Ben çok ekonomiden, borsadan anlamamam. Fenerbahçe hisselerinde Yüzde 3, 4’e yakın yükseliş olmuş. Fenerbahçe camiasının mutlu olduğunu gösteriyor. Taraftarda zaten iyi iz bırakan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Sezonun bitimine en az 5-6 hafta kala şampiyonluk ilan etmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Sonraki süreçte Ersun Hoca’nın Trabzon ile iyi olmayan performansı oldu.

Bu her iki açıdan da şu an için doğru bir transfer olarak gözüküyor. Hem ligi tanıması, hem camianın dinamiklerini tanıması açısından önemli, hem de Ersun Hoca için önemli. Kariyeri belki de yavaş yavaş geriye gidecekti, ki bundan sonraki süreçte Türkiye’deki konjonktüre baktığımız zaman çok ihtimal gözükmüyordu ama Fenerbahçe Kulübü’nün sıkıntıları olsa da, ligin 3’üncü 4’üncü haftasında başlayan Ersun Yanal isteği taraftardan geç de olsa altını çizerek söylüyorum geç de olsa, tabii ki Fenerbahçe’nin bazı kriterleri vardır. Hayırlısı olsun Fenerbahçe için de, Ersun Yanal için de.

‘DEVREYE KADAR MİNİK, KÜÇÜK DOKUNUŞLAR’

Burada tabii altınım çizilmesi gereken başka bir konu da sözleşmelerin buçuğuna, iki buçuğuna bakmam. Çünkü, başarılı olursa hoca 1.5 değil 3.5 da kalabilir. Burada Ersun Yanal’ın başarması gereken en önemli konu, zaten bugün itibariyle fizik güçle ilgili bir yükleme yapmayacaktır. Kaldı ki Fenerbahçe bu ligin az koşan değil ortalamanın üstünde koşan takımlarından biri. Dolayısıyla fiziki bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Taktiksel anlamda küçük, minik dokunuşlar yapacaktır devre arasına kadar.

Devre arasında da birkaç transfer yapılır. Kendi oyun felsefesini mutlaka yerleştirecektir. Fakat, yüzde 100 yapması gereken bir konu var. Ersun Hoca ile oyuncular arasındaki diyaloğu sağlayacak kişi olarak, biraz önce ekranlardan gördük, Orkun Yazgan gibi, Ersun Hoca’nın anlaşabildiği bir arkadaşın orada olmasında fayda var.

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‘OYUNCULARIN KAFASINI KALDIRMALI’

Bunların da ötesinde, çok çok önemli bir şey var. Bizler de yorumcuyuz, ben geçen hafta bir istatistik koydum. Bireysel performansların ortaya koyduğu bir durum var. Mevcut oyuncuların ve gelen oyuncuların, ligin sonlarına demir atmış bir oyuncu grubunun değil en kötü şartlarda ilk 5’i zorlayacak bir oyuncu grubunun olduğu, o yüzden de oyuncuların şu ve bu sebepten ötürü, yönetimsel hata, kendi hataları özellikle veya teknik direktör hataları. Mental bir çöküş içerisinde bu takım. Ersun Yanal, en azından şu anda mevcut kadrodaki oyuncuların kafasını kaldırmalı. Bunu kaldırırken de Ersun Yanal bunu tek başına yapamayacaktır.

Hep dışlanan bir grup var orada. Biz teknik olarak eleştirebiliriz ama mental olarak çok ruhsuz olarak adlandırılan bir grup var. Bu oyuncular, zaman zaman umursamaz davranabilirler ama şu anda oyuncuların kafasının yerden kalkacağı bir seferberlik gerekiyor. Bunun ilki Ersun Yanal. Fakat, asıl görev taraftara düşüyor burada. Tabii ki yönetime de düşüyor.

Pazartesi hava muhtemelen soğuk olacaktır ama Fenerbahçe öyle bir kulüptür ki en altlarda da olsa enerjisi son derece yüksektir. Dipte de olsa Fenerbahçe’nin bir inadı vardır. Fenerbahçe-Erzurum maçının biletlerinin bugün öğleden sonradan itibaren bitecektir. Bahane arıyordu taraftar. Ersun Hoca da gönlündeki teknik direktördü. Ben Erzurum maçının 1.5 puanının taraftarda olduğunu düşünüyorum. Ersun Yanal, yönetim ve taraftarın birinci görevi, oyuncu grubunun kafasını yerden kaldırmak.

‘3-4 OYUNCU GELİR, 3-4 OYUNCU GİDER’

Fenerbahçe’nin mali durumunu tamamen bilme şansımız yok. Tabii ki, büyük kulüplerimizi tahmin edebiliyoruz. Fatih Hocamız’ın söyledikleri önemli. Oyuncu satmadan alamayız dedi. Fenerbahçe için de böyledir diye düşünüyorum. 10 gün sonra lige ara veriliyor. Hatta daha az kaldı. Bu dönem için çalışmalar Comolli’ye bırakıldıysa vah halimize ama bu dönem içinde mutlaka 3-4 oyuncu alınır gibi geliyor bana. 3-4 oyuncuyla da yollar ayrılır.

Mutlaka, takviye yapacaktır. Mevcut kadro ile Fenerbahçe’nin 5, 6’ıncı olabileceğini düşünüyorum. Mevcut kadro şampiyonluk yarışında olmaz. Olmazdı ama bu kadar da kötü olamazdı. Fakat, oyunculara sahip çıkılması gerekiyor. Bunu yapabilecek tecrübede Ersun Yanal. Taraftarın morali bir hayli artmıştır.

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