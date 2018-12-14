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PFDK’dan 9 menajere ihtar!
Futbol

PFDK’dan 9 menajere ihtar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bazı menajerlere ihtar verdi.

14 Aralık 2018 12:59

TFF’den yapılan açıklamaya göre PFDK, TFF’ye tescilli 23 menajerin talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle, futbol menajerleri ile çalışma talimatının çeşitli maddeleri uyarınca gerçekleştirilen sevkleri görüştü.

Kurul, Burak Puhaloğlu, Cenk Melih Yazıcı, Ersin Güreler, Hamdi Can Çöl, Mazlum Ali Bilecan, Ogün Erdem, Orhun Poularizadeh, Sezer Bravo ve Tan Kesler’i uyardı.

Diğer menajerler Batur Altıparmak, Burak Denizli, Emin Örnek, Erdinç Şehit, Güde Fazıl Özdemir, Haluk Canatar, Mustafa Demir, Mustafa Erdem Karagöl, Mustafa Ulaş Ortakaya, Necdet Ergezen, Orhan Kırkpınar, Öner Karalar, Uğur Avadan ve Yalçın Sarıca hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Son güncelleme 12:59 | 14 Aralık 2018
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