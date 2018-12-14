Mahsun Çapkan kimdir? Mahsun Çapkan kaç yaşında?

Mahsun Çapkan, Fenerbahçe ile sezon başı profesyonel sözleşme imzalamasının ardından ilk kez Avrupa Ligi maçında Spartak Trnava’ya karşı forma giydi. Futbol severler tarafından pek tanınmayan Mahsun Çapkan başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Mahsun Çapkan kimdir? Kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor? İşte, Mahsun Çapkan hakkında merak edilenler…

MAHSUN ÇAPKAN KİMDİR?

Mahsun Çapkan 8 Ekim 1999 İstanbul doğumlu. 19 yaşındaki Mahsun, 1.69 boyunda ve orta sahada görev yapıyor. Mahsun Çapkan 2014 yılından itibaren Fenerbahçe’nin alt yapısında forma giyiyor. Fenerbahçe’nin U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Mahsun Çapkan’ın Fenerbahçe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon başı sısa sürede teknik direktör Phillip Cocu’nun beğenisini kazanan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, idmanlarda da şov yapıyordu. Bir antrenmanda 4 gol birden atan genç futbolcunun ailesiyle konuşan Cocu, “Mahsun’dan beklentimiz çok büyük. Gelişimini birlikte takip edelim” demişti.