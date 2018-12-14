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MAÇ SONUCU | Spartak Trnava Fenerbahçe 1-0 | UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe

MAÇ SONUCU | Spartak Trnava Fenerbahçe 1-0 | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubundaki son maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı lacivertliler moral aradığı maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

14 Aralık 2018 07:18

Gruptan ikinci sırada çıkmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Spartak Trnava’ya 1-0 boyun eğdi.

Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan ve ligdeki kötü gidiş nedeniyle moral arayan sarı lacivertliler yine beklentileri karşılayamadı.

41.dakikada gurbetçi oyuncu Kubilay Yılmaz ile öne geçen Spartak Trnava Fenerbahçe’ye beraberlik şansı vermedi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

İstanbul’daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanşta Slovakya’dan eli boş döndü. D grubunda 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Kanarya 8 puanla Dinamo Zagreb’in ardından ikinci sırada bir üst tura yükseldi.  Spartak Trnava ise bu galibiyetle 7 puan yaptı ancak Avrupa’ya veda etti.

Fenerbahçe’nin bir üst turdaki rakibi pazartesi günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Son güncelleme 07:18 | 14 Aralık 2018
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