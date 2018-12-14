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MAÇ SONUCU: İstanbulspor Ümraniyespor: 1-1
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU: İstanbulspor Ümraniyespor: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasındaki İstanbulspor-Ümraniyespor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

14 Aralık 2018 23:42

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım), Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek

Goller: Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor), Dk. 54 Perovic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Bauque, Dk. 34 Atchom, Dk. 51 Muhammed Demirci, Dk. 90 1 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 89 Merthan Açıl (Ümraniyespor)

Öte yandan, kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain ve Fiorentina gibi önemli kulüplerin formasını giyen Mohamed Sissoko’nun, karşılaşmayı İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte protokol tribününde izlemesi dikkati çekti.

Son güncelleme 23:42 | 14 Aralık 2018
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