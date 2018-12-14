MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 Malmö | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, final maçı niteliğindeki karşılaşmada İsveç temsilcisi Malmö’yü konuk etti. Grupta son olarak Sarpsborg deplasmanında 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başaran Beşiktaş’a gruptan çıkmak için beraberlik yeterken temsilcimiz şok bir sonuçla sahadan 1-0’lık mağluibyetle ayrıldı.

Ne yaptın Quaresma! Beşiktaş Malmö maçında büyük tepki çekti Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı kritik maçta kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, takımını 10 kişi bıraktı. Ricardo Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş taraftalarının büyük tepkisine neden oldu. İlgili Haberi Oku Gruptan çıkmak için galip gelmesi gereken konuk ekip, sahadan galip ayrılmasını bildi ve adını bir üst tura yazdırdı. Malmö’nün tek golü 51’de Antonsson’dan geldi. Öte yandan maçın 61. dakikasında Ricardo Quaresma rakibine yaptığı çok sert hareketle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 88’de temsilcimizin yakaladığı pozisyon ise saç baş yoldurdu. Ceza sahasına girmeyi başaran Larin, uygun pozisyondaki Adriano veya Ljajic’e pas vermek yerine kaleye vurdu top kaleci Dahlin’e takıldı.

Sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco ve Caner Erkin’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın’ın görev yapamadığı maçta temsilcimiz ilk yarıda etkili bir görüntü çizse de ikinci yarıda orta sahada alan daraltan rakibi karşısında ne topa hakim olabildi ne de etkili pozisyonlar bulabildi. Siyah-beyazlıların etkisiz görüntüsü zaman zaman taraftarların yoğun tepkini çekti. Gruptaki diğer maçta ise Genk konuğu Sarpsborg’u 4-0 mağlup etti ve grubu lider bitirdi. İkinci sıra ise Malmö’nün oldu.

BEŞİKTAŞ – MALMÖ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Luca Banti

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN SPORTS1

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MALMÖ: Dahlin, Behrang, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Bengtsson, Antonsson, Nielsen, Vindheim, Rosenberg

TEKNİK DİREKTÖR: Uwe Rösler

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