MAÇ ÖZETİ: Spartak Trnava Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe Avrupa Ligi üst turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi D grubu 6. maçında Fenerbahçe Spartak Trnava’ya 1-0 yenildi. Maç öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen bu sayede Fenerbahçe yenilgiye rağmen adını üst tura yazdırdı. Birçok ismin sakat ve cezalı olduğu Fenerbahçe’de Yiğithan, Barış, Mahsun genç isimler ilk 11’de başladı. Spartak Trnava’nın golünü ise 41. dakikada Türk futbolcu Kubilay Yilmaz kaydetti. Maçın geri kalanın Fenerbahçe pozisyon bulmak zorlanırken, beraberliği sağlayacak golü kaydetmeyince sahada 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın önemli pozisyonlarını izlemek isteyenler için Trnava Fenerbahçe özeti…

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE ÖZET İZLE

SPARTAK TRNAVALI KUBİLAY İLK GOLÜNÜ FENER’E ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu son maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk olurken maçta ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren golü Sakarya doğumlu Türk futbolcu Kubilay Yılmaz kaydetti.

Yakın zamanda verdiği bir demeçte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymek istediğini dile getiren 22 yaşındaki Avusturya pasaportlu genç futbolcu kariyerinde çıktığı ilk Avrupa Ligi maçında ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış oldu.

Kubilay Yılmaz'ın bu sezon çıktığı 8. resmi maçta 7. golünü kaydetti.

FENERBAHÇE YANLIŞ STADI PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşırken, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından gaf geldi.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından ilk yarının skorunu belirten paylaşımda arkada planda Trnava'nın Stadı Antona Malatinskeho yerine Göztepe'nin maçlarını oynadığı İzmir Bornova Stadı'nın resmine yer verildi.

Gelen yorumlar üzerine bir süre sonra paylaşım kaldırıldı.

FENERBAHÇE’DE ŞOK SAKATLIK

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'ya konuk olan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de genç savunmacı Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'nin rotasyon kadrosuyla çıktığı müsabakanın 83. dakikasında rakip oyuncu Grendel ile mücadeleye girişen Yiğithan, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından Yiğithan, sedyeyle saha dışına taşındı.

Sol dizine buzla bandaj yapılan genç stoperin yerine oyuna Deniz Yılmaz dahil oldu. Yiğithan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanması bekleniyor.