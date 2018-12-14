Hadi ipucu sorusu belli oldu! Degajman, plonjon ve kontrpiye futbolda hangi mevkiyle ilgilidir? Hadi ipucu…

Hadi ipucu sorusu İnstagram sayfasında yayınlandı. Saat 20:30’da başlayacak Hadi yarışmasında bugün Spor Gecesi ile yarışmacılarla buluşacak. Hadi yarışması ipucu sorusu, “Degajman, plonjon ve kontrpiye, hangi mevkide oynayan futbol oyuncusunun hareketlerini anlatmak için kullanılır?” oldu. Peki futbol severler tarafından yakında bilinen spor terimlerinin hangi mevkide oynayan futbolcu için kullanılır? İşte, Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU (14 ARALIK)

Hadi bugün ipucu sorusu: Ofsayt anlaşılması en zor ve en çok tartışılan futbol terimlerinden biridir. Bugünkü ipucumuz ise az bilinen diğer futbol terimlerinden geliyor. Degajman, plonjon ve kontrpiye, hangi mevkide oynayan futbol oyuncusunun hareketlerini anlatmak için kullanılır?

CEVAP: Degajman, plonjon ve kontrpiye terimleri kaleciler için kullanılır.

DEGAJMAN NEDİR?

Fr dégagement rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma < Fr dégager rehin çözmek +mentum < Fr de+ gage rehin → angaje anlamlarında kullanılır.

Degajman “bir futbol terimi” [c (1936) : Topa Eşreften evvel yetişmiş olmasına rağmen ayakla degajman yapıp iska geçmesi affedılmez hatadır.]

Kelime Kökeni

Fransızca dégagement “rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégager “rehin çözmek” fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gage “rehin” sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

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PLOJON NEDİR?

Plonjon, bir tür kaleci yatış tekniği olup genellikle futbolda kullanılan bir terimdir. Plonjon, futbolda kalecinin topu yakalamak maksatlı olarak yere paralel uzanarak atladığı yatış hareketidir. Genellikle gösteri maksatlı yapılan plonjon cesaret gerektiren bir harekettir. Plonjon esnasında topa doğru sıçrama yapılırken dizlerden biri karna çekilmektedir. Ayrıca topa uzanırken kollar ve parmaklar gerilmektedir. Düşme sırasında ise kalenin uzağına doğru yuvarlanılmakta ve kalkılmaktadır. Plonjonda yan direklere yönelmemeli, topu tutarken de iki elin topla teması olmamalıdır. Yere düşüşte yan ve kalça üzerine yuvarlanarak düşülmeli, yüz veya karın üzerine düşmekten kaçınmalıdır.