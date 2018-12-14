Galatasaray’da beş forvet bir Gomis etmedi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer döneminin bitiminde katıldığı bir televizyon programında 5 forvete sahip olduklarını açıklamış ve Gomis'in eksikliğinin hissedilmeyeceğini söylemişti. Ancak sarı-kırmızılı kulübün patronunun yanında durduğu golcülerin performansı, bir Gomis etmedi.

Cim-Bom'da Eren Derdiyok 15 hafta sonunda 5 kez fileleri sarsabildi. Muğdat ise şans bulduğu 6 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Büyük umutlarla alınan Onyekuru da 13 maçta 4 gol atarken, Garry Rodrigues geçen sezona göre geriye gitti. Yeşil Burun Adalı futbolcu 3 golde kaldı. Sarı-kırmızılıların bir diğer forveti Sinan Gümüş ise 1 gol atabildi.

5 forvet 15 hafta sonunda toplam 13 gol atabilirken, geçen sezon Gomis söz konusu sürede 14 golle yıldızlaşmıştı. Galatasaray'da forvetlerin yetersizliği Gomis tartışmasının da devam edeceğini gösterdi. Fransız futbolcu geçen sezonki şampiyonlukta attığı 29 golle önemli bir rol üstlenirken, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'ten almıştı.

Porto maçında ıslıklandı

Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Eren Derdiyok'un, Porto maçındaki futbolu ‘pes' dedirtti. Sarı-kırmızılı taraftarlar önce gol kaçıran ardından da rakibin ilk golünde hatası olan tecrübeli forveti adeta topa tuttu. Derdiyok müsabakada Porto ağlarını havalandırmasına rağmen ıslıklanmıştı.

Geçen sezon takımdan gönderilmesi planlanan ancak Gomis'in gidişiyle beraber takımın gol umudu olan Eren Derdiyok beklentilerin uzağında kaldı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maçta bin 234 dakika süre bulurken 8 kez rakip ağları havalandırabildi.

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