Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yiğithan Güveli çıkmak zorunda kaldı…

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki son maçında Spartak Trnava’ya konuk olan ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de genç savunmacı Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe’nin rotasyon kadrosuyla çıktığı müsabakanın 83. dakikasında rakip oyuncu Grendel ile mücadeleye girişen Yiğithan, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından Yiğithan, sedyeyle saha dışına taşındı.

Sol dizine buzla bandaj yapılan genç stoperin yerine oyuna Deniz Yılmaz dahil oldu. Yiğithan’ın sağlık durumunun yarın yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanması bekleniyor. MAÇ SONUCU | Spartak Trnava Fenerbahçe 1-0 | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubundaki son maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı lacivertliler moral aradığı maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku