Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ı getirdiğinin açıklamasının ardından sosyal medyada adeta Ersun Yanal depremi yaşandı…

İşte yapılan açıklamanın ardından sosyal medya tepkileri…

Ligde tutar umarım. İlk geldiği gün çok destekçisi olmuştum, az kişiydik. Şimdi bu kadroya meze olacağını düşünüyorum. Yanılmak dileğiyle… https://t.co/Q3phh9BENO

Filmlerde işin en kötü gittiği, herkesin umudunu yitirdiği bir an olur. Sonra bir eski tanıdık ortaya çıkar pic.twitter.com/iK80YVkeSx

— Ersin Sezer (@ErsinnSezer) 14 Aralık 2018