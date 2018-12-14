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Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'te kötü günler geçiren Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medya Ersun Yanal tweetleri ile sallandı...

14 Aralık 2018 10:29

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ı getirdiğinin açıklamasının ardından sosyal medyada adeta Ersun Yanal depremi yaşandı…

İşte yapılan açıklamanın ardından sosyal medya tepkileri…

Son güncelleme 10:37 | 14 Aralık 2018
ersun yanal Fenerbahçe
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