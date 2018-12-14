Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ı getirdiğinin açıklamasının ardından sosyal medyada adeta Ersun Yanal depremi yaşandı…
İşte yapılan açıklamanın ardından sosyal medya tepkileri…
Ligde tutar umarım. İlk geldiği gün çok destekçisi olmuştum, az kişiydik. Şimdi bu kadroya meze olacağını düşünüyorum. Yanılmak dileğiyle…https://t.co/Q3phh9BENO
— Batuhan Batılı (@batuhanbatili) 14 Aralık 2018
Filmlerde işin en kötü gittiği, herkesin umudunu yitirdiği bir an olur. Sonra bir eski tanıdık ortaya çıkar pic.twitter.com/iK80YVkeSx
— Ersin Sezer (@ErsinnSezer) 14 Aralık 2018
Ersun Yanal: Öncelikle şu bilinmelidir;
FENERBAHÇE SAVUNMA YAPMAZ
Y A P T I R I R !!!!!!!! pic.twitter.com/FLVqf3UraL
— Kaya #FreeJAİLSON (@Kaya19079) 14 Aralık 2018
Evet hocam sıra sende twetini bekliyoruz @ersunyanal pic.twitter.com/bYGbDuGxMh
— ÖMER YAĞCI (@MERyac14) 14 Aralık 2018
Koca bir enkaz bıraktılar sana. Allah yardımcın olsun hocam. Daima yanındayız. Hoş geldin yuvana. @ersunyanal
— Furkan Gülden (@FurkanGulden) 14 Aralık 2018
Haydi Hep Birlikte Yanal'ım @Fenerbahce #ErsunYanal pic.twitter.com/HqphDtO7by
— barış sert (@barissert) 14 Aralık 2018
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün…@Fenerbahce @ersunyanal pic.twitter.com/zPlnitBdMA
— Yabo Dayı (@yabo_dayi) 14 Aralık 2018
DİLE KOLAY TAM 4.5 YIL… ALLAHIM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN…@ersunyanal pic.twitter.com/7RqZx16nEw
— Sir Ersun Yanal (@koyufenerlibiri) 14 Aralık 2018
@ersunyanal Yuvana hoşgeldin hocam kavuştuk sonunda pic.twitter.com/kCCeNJOLDT
— Ahmet Akkuş (@FBFB1210) 14 Aralık 2018
Hep beraber YANAL’ım Hoşgeldin hocam. @ersunyanal pic.twitter.com/zdKpZa65Zw
— Berat Özel (@beratozel1907) 14 Aralık 2018
Sn. Ali Koç, @ersunyanal hareketini bu kadar geç yapmanın sebebi neydiki. @Fenerbahce #Çokyakındagüneşligünler #ersunyanalfenerbahçede pic.twitter.com/SStqg2ZQRZ
— Burak (@VnBurak) 14 Aralık 2018
Seni o kadar çok bekledik ki @ersunyanal pic.twitter.com/iJ2lTDnRuM
— Naim (@YnlNaimm) 14 Aralık 2018
#ersunyanal gelir, avans bitti şimdi başlıyoruz.
— Mazzakane (@Mazzakane35) 14 Aralık 2018
Hasret bitti sonunda hocamm.Yuvana hoş geldinn seni çok seviyoruz @ersunyanal pic.twitter.com/kHJJlA1h0r
— Batuhan Kaya (@kaayabatuhann) 14 Aralık 2018
HASRET BİTTİ HOŞGELDİN GÖZÜMÜN NURU #ErsunYanal pic.twitter.com/wonmzUa3ov
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