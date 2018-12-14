Fanatik abla kardeşin Trabzonspor aşkı

Trabzonspor'un abla-kardeş kadın taraftarları takımlarının durumunu değerlendirdi. Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından, “Kız kardeşler ve evlatları” başlığı altında yayınlanan videoda, Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar isimli kardeşler, bordo-mavili formaya duydukları aşkı anlattı. “Kocalarımızı evde bırakıyoruz, biz maça gidiyoruz” diyen abla Fatma Alemdar, “Stattan eve geliyorum, televizyondan tekrar tekrar maçı izliyorum. O kadar fanatiğim” yorumunu yaptı. Sosa ve Pereira'yı çok beğendiğini belirten Alemdar, “Yusuf iki maçtır güzel oynuyor. Yusuf'a tribünde ‘yeşil gözlü, çakır uşağım' diye bağırıyorum” diye konuştu.
Kız kardeşler ve evlatları #FırtınanınYolunda #Trabzonspor pic.twitter.com/HsumxKOFfx
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 14 Aralık 2018
Tesislerde futbolcularla buluştular
Trabzonspor'un davetlileri olarak Beşiktaş maçı öncesi takımı tesislerde ziyaret eden fanatik abla-kardeş, “Sizler böyle güzel oynadıkça, güzel sonuçlar aldıkça biz de mutlu oluyoruz. Gece rahat uyuyoruz. Beşiktaş maçını kazanmanızı istiyoruz” dedi.
Bordo-mavili futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür de taraftarlarına galibiyet sözü verdi.