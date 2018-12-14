Fanatik abla kardeşin Trabzonspor aşkı

Trabzonspor'un abla-kardeş kadın taraftarları takımlarının durumunu değerlendirdi. Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından, “Kız kardeşler ve evlatları” başlığı altında yayınlanan videoda, Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar isimli kardeşler, bordo-mavili formaya duydukları aşkı anlattı. “Kocalarımızı evde bırakıyoruz, biz maça gidiyoruz” diyen abla Fatma Alemdar, “Stattan eve geliyorum, televizyondan tekrar tekrar maçı izliyorum. O kadar fanatiğim” yorumunu yaptı. Sosa ve Pereira'yı çok beğendiğini belirten Alemdar, “Yusuf iki maçtır güzel oynuyor. Yusuf'a tribünde ‘yeşil gözlü, çakır uşağım' diye bağırıyorum” diye konuştu.

Tesislerde futbolcularla buluştular

Trabzonspor'un davetlileri olarak Beşiktaş maçı öncesi takımı tesislerde ziyaret eden fanatik abla-kardeş, “Sizler böyle güzel oynadıkça, güzel sonuçlar aldıkça biz de mutlu oluyoruz. Gece rahat uyuyoruz. Beşiktaş maçını kazanmanızı istiyoruz” dedi.

Bordo-mavili futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür de taraftarlarına galibiyet sözü verdi.