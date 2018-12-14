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Son dakika… Ersun Yanal’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Fenerbahçe

Son dakika… Ersun Yanal’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, twitter hesabından ortalığı sallayan bir paylaşım yaptı. Ersun Yanal, yaptığı Twitter paylaşımında, Fenerbahçe taraftarlarına yönelik olarak, 'Siz benim herşeyimsiniz' ifadelerine yer verdi.

14 Aralık 2018 22:25

Son dakika! Süper Lig’de tarihi bir sezon geçiren Fenerbahçe kötü gidişin ardından teknik direktörlüğe ikinci kez Ersun Yanal’ı getirdi. 1.5 yıllık anlaşmanın sağlanması ve imzaların atılmasının ardından tecrübeli teknik adam twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

”Bir insan bir camiayı “bir şey” görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı “çok şey” görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı “HERŞEY” görüyorsa, bu AŞK’tır. Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!”

ifadelerini kullanan Ersun Yanal’ın bu paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Daha önce Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönem ‘Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır’ ifadelerini kullanan Yanal’ın ikinci döneminde yaptığı bu paylaşım da büyük ilgi gördü…

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Son güncelleme 22:45 | 14 Aralık 2018
ersun yanal Fenerbahçe
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