Son dakika… Ersun Yanal’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Son dakika! Süper Lig’de tarihi bir sezon geçiren Fenerbahçe kötü gidişin ardından teknik direktörlüğe ikinci kez Ersun Yanal’ı getirdi. 1.5 yıllık anlaşmanın sağlanması ve imzaların atılmasının ardından tecrübeli teknik adam twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
”Bir insan bir camiayı “bir şey” görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı “çok şey” görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı “HERŞEY” görüyorsa, bu AŞK’tır. Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!”
ifadelerini kullanan Ersun Yanal’ın bu paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Bir insan bir camiayı “bir şey” görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı “çok şey” görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı “HERŞEY” görüyorsa, bu AŞK’tır. Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!
— Ersun Yanal (@ersunyanal) 14 Aralık 2018
Daha önce Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönem ‘Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır’ ifadelerini kullanan Yanal’ın ikinci döneminde yaptığı bu paylaşım da büyük ilgi gördü…