Ersun Yanal kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kaç yaşında?

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak kötü sonuçların ardından Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni teknik direktörü olarak Ersun Yanal’ı açıkladı. Uzun taraftarların bir bölümünün takımın başında görmek istediği Ersun Yanal böylece 2013 yılının ardından yeniden takımın başına geçmiş oldu.

ERSUN YANAL KİMDİR?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'de Buca'da doğdu. Tam adı Kazım Ersun Yanal olan teknik adamın dedesi Fehmi Bey, 1920'lerde Fenerbahçe genç takımında oynamıştır.

Ersun Yanal, 1984 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Spor yönetimi üzerine eğitim aldı. Futbol oynadığı yıllarda Sarayköyspor'da, Nazillispor ve Aydın sporda da oynamıştır. Çalıştırdığı takımlardaki hücum futbolu anlayışı ile dikkat çeken Ersun Yanal, teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında o dönem 3.Lig'de olan Sarayköyspor'da başladı.

1992 yılında Denizlispor'da A Genç Takımı antrönü olmuştur. 1993 yılında Denizlispor'da Süper Gençler Teknik sorumlusu oldu.

Ersun Yanal'ın yönetiminde 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği UEFA Kupası‘nda sırasıyla Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma'yı eleyerek çeyrek finale çıkmış; çeyrek finalde o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Valencia'ya ikinci maçta uzatma bölümünde yediği golle elenmiştir. O sene kupayı kaldıran Valencia CF'yı turnuva boyunca yenmeyi başarabilen tek takım Ankara'da 1-0'lık sonuçla Gençlerbirliği oldu.

Ersun Yanal yönetiminde Gençlerbirliği 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Türkiye Kupası'nda finale çıkmış olmasına rağmen iki finali de Trabzonspor'a kaybetmiştir.

27 Ekim 2007'de başladığı Trabzonspor teknik direktörlüğü görevinden 27 nisan 2009 tarihinde ayrıldıktan sonra 22 Şubat 2010 TFF tarafından milli takımlar genel direktörlüğü görevine getirilmiştir. TFF'deki yeni yapılanmanın sonucu olarak 4 Ekim 2011'de bu görevden ayrılmak durumunda kalmıştır.

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman‘dan boşalan Teknik Direktörlük görevine 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe futbol takımı teknik direktörlüğüne getirildi.

Sezon sonunda ise yönetim ile yaşanan anlaşmazlıklar ile 9 Ağustos 2014’te Fenerbahçe’deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2014-2015 sezonunun ortasında ise eski takımlarından Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezonun ilk haftalarına kadar Trabzonspor’da görevine devam etti.

2017-2018 sezonu içerisinde aldığı farklı mağlubiyetler sebebiyle Trabozonspor’da eleştirilerin odağı oldu ve takımdan ayrıldığını açıkladı.