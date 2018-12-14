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MAÇ SONUCU | Göztepe Bursaspor 0-0
Göztepe

MAÇ SONUCU | Göztepe Bursaspor 0-0

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden Göztepe, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş'le ilk karşılaşmasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

14 Aralık 2018 20:01

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 16. hafta ilk maçında Göztepe sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Ligin 11. ve 12. sırasında bulunan iki ekibin mücadelesinden gol sesi çıkmadı.

Süper Lig’in 16. hafta açılış maçında Göztepe sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi… İzmir Bornova Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetti. Karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Bu maç öncesi ligde Göztepe 18 puanla 12. sırada bulunurken, Bursaspor ise 19 puanla 11. sırada yer alıyordu. Böylelikle Göztepe 19, Bursaspor ise 20 puana çıkmış oldu.

Son güncelleme 22:38 | 14 Aralık 2018
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