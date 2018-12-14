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Boca Juniors’ta Schelotto dönemi sona erdi
Dünyadan Futbol

Boca Juniors’ta Schelotto dönemi sona erdi

Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors, teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollarını ayırdığını duyurdu.

14 Aralık 2018 23:38

Kulübün başkanı Daniel Angelici ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Arjantinli teknik adam, “Yönetime, oyunculara ve taraftarlara, beni 3 sezon boyunca destekledikleri için teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular. Boca Juniors’taki görevimden ayrılmam, iki taraf için de en doğru seçenek oldu” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanan Libertadores Kupası finali rövanşında, ezeli rakibi River Plate’e uzatmalarda 3-1 yenilen Boca Juniors, turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Boca Juniors’ta 1997-2007 sezonları arasında futbolcu olarak görev alan Schelotto, bu dönemde 4 Libertadores, 2 Güney Amerika Kupası kaldırırken, 6 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2016’dan bu yana takımın teknik direktörlüğünü üstlenen 45 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte ise iki kez lig şampiyonluğun ulaştı.

Son güncelleme 23:38 | 14 Aralık 2018
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