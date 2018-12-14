GS ilk 11 belli oldu! Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’den şampiyonluk mücadelesi veren iki takım 16. hafta karşı karşıya geliyor. 33 puanla en yakın rakibine 7 puan fark atan ve lider durumda bulunan Başakşehir, son haftalarda galibiyet almakta zorlanan Galatasaray’a rağmen 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Eksik ve cezalı futbolcuları çok olan Galatasaray ise zirve yarışından uzaklaşmamak için Başakşehir’i deplasmanda devirmek istiyor. Maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar “Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Galatasaray maçı 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY İLK 11

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan, Arda (Napoleoni), Bajic SAKAT: Alparslan CEZALI: Manuel da Costa

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren. SAKAT: Emre, Sinan, Belhanda CEZALI: Donk

Medipol Başakşehir Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu! Spor Toto Süper Lig'de 16.haftanın en kritik maçlarından biri olan Medipol Başakşehir Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi Barış Şimşek oldu. İlgili Haberi Oku

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig’in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Başakşehir Galatasaray maçı VAR hakemi Barış Şimşek olacak. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kerem Ersoy yer alacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

FATİH TERİM VE HASAN ŞAŞ CEZALI

Teknik direktör Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş, cezaları nedeniyle yarın da kulübede yer alamayacak. Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verildi. Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti. Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak tecrübeli teknik adamın 4 maç cezası kalacak. Hasan Şaş'ın ise Medipol Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha cezası bulunuyor.