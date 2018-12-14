Aziz Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme

Eski Fenerbahçe muhabiri TRT Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım’ın sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Niğdelioğlu, Yıldırım’ın kalbinde 4 tıkalı damar tespit edildiğini belirterek, anjiyo ve stent tedavileri cevap vermezse Yıldırım’ın ameliyat masasına yatacağını dile getirdi.
Niğdelioğlu’nun twitter’dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş
Anjiyo ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış
Allah Şafi ismiyle şifa versin
Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum.
#Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş
Anjio ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış
Allah Şafi ismiyle şifa versin
Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum pic.twitter.com/ra8XzAKb3n
— Ferudun Nigdelioglu (@FrdNigdelioglu) 13 Aralık 2018