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Aziz Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme
Fenerbahçe

Aziz Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor...

14 Aralık 2018 07:15

Eski Fenerbahçe muhabiri TRT Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım’ın sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Niğdelioğlu, Yıldırım’ın kalbinde 4 tıkalı damar tespit edildiğini belirterek, anjiyo ve stent tedavileri cevap vermezse Yıldırım’ın ameliyat masasına yatacağını dile getirdi.

Niğdelioğlu’nun twitter’dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım'a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş

Anjiyo ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış

Allah Şafi ismiyle şifa versin

Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum.

Son güncelleme 07:15 | 14 Aralık 2018
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