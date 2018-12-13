UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maçları! İşte canlı sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham’ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.

Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar’ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon’un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.

Bu sonuçla puanını 8’e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

Kingsley Coman`ın şoke eden açıklaması kulübü ayağa kaldırdı Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te yıldız futbolcu Kinglsey Coman için seferberlik ilan edildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakma noktasına gelen genç yıldız için yönetim de devreye girdi... İlgili Haberi Oku Kazanması halinde liderliği Bayern Münih’ten devralacak olan ve bu amaçla var gücüyle saldıran Ajax, 1-0 geri düştüğü maçta 82’de 2-1 öne geçti. Ardından 90’da 3-2 geri düşen Amsterdam ekibi, 90+4’te soru 3-3’e getirse de 4-3’ü kalan 3 dakikalık bölümde yakalayamadı ancak alkışlarla grubu 2. sırada noktaladı. Ajax’ın golleri Dusan Tadic (61 ve pen. 82) ve Nic0las Tagliafico’dan (90+4) geldi. Bayern’in sayılarını ise Robert Lewandowski (13 ve pen. 87) ve Kingsley Coman (90) kaydetti.

İşte gecenin maçları:

E GRUBU

(2) Ajax 3-3 Bayern Münih (1)

(3) Benfica 1-0 AEK (4)

F GRUBU

(1) Manchester City 2-1 Hoffenheim (4)

(3) Shakhtar Donetsk 1-1 Olympique Lyon (2)

G GRUBU

(1) Real Madrid 0-3 CSKA Moskova (4)

(3) Viktoria Plzen 2-1 Roma (2)

H GRUBU

(3) Valencia 2-1 Manchester United (2)

(4) Young Boys 2-1 Juventus (1)

MAÇ SONUCU | Viktoria Plzen 2-1 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda heyecan Viktoria Plzen Roma maçı ile devam etti. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldığı ve bir gole imza attığı maçı ev sahibi Viktoria Plzen 2-1 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti. İlgili Haberi Oku