Tahkim Kurulu’ndan Ahmet Ağaoğlu’na iyi haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasını kaldırdı.

Ağaoğlu’nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildiği açıklarken, Medipol Başakşehirli futbolcu Manuel Da Costa ile ilgili PFDK’nın vermiş olduğu 3 maçtan men ve 13 bin TL’lik para cezası onandı.

TFF Tahkim Kurulu’nun kararları şu şekilde:

“- Demir Grup Sivas Spor Kulübü’nün müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında,sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

-Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK’nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/474 K.2018-2019/514 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuran kulüp ve kulüp başkanı tarafından duruşma talep edildiği görüldü. Duruşma için tayin edilen, 13.12.2018 Perşembe günü saat 14:00’de başvuruda bulunan kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda Lermi Zorer’in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

-Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade ile ilgili PFDK’nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/472 K.2018-2019/513 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma talebinin reddine,

– Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade’nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.”