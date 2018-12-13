CANLI YAYIN: Spartak Trnava Fenerbahçe canlı izle! Fener kalesinde şok gol!

Avrupa Ligi D grubu son maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava’ya konuk oluyor. Fenerbahçe 40. dakikada kalesinde gördüğü gol ile 1-0 geriye düştü! İlk 5 maç sonunda topladığı 8 puanla grupta 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında yenilmesi halinde dahi gruptan çıkacak. Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa’daki son maçını sahasında oynayacak. Birçok ismi sakat ve cezalı olan Fenerbahçe Spartak Trnava karşısına genç isimlerin de yer aldığı bir ilk 11 ile çıkacak. Trnava Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için aşağıda Bein Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

TRNAVA FENERBAHÇE CANLI İZLE

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava, Stadion Antona Malatinskeho’da temsilcimiz Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 13 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe`nin muhtemel rakipleri belli oluyor! Avrupa Ligi`nde kura çekimi... Avrupa Ligi D grubunda oynadığı son maç sonrasında grubunu Dinoma Zagreb'in ardından ikinci olarak tamamlayarak üst tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, zorlu rakipler karşısına çıkacak. Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi gruplarında lider olan takımların yanı sıra Şampiyon Ligi'de gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile de eşleşme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE İLK 11

Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani

FENER'DE GENÇLER SAHNE ALACAK

Herhangi bir önemi olmayan mücadele öncesi Erwin Koeman, Mehmet Topal, Benzia, Neustadter ve Hasan Ali Kaldırım’ı İstanbul’da bıraktı. Sakatlıkları bulunan Valbuena, Frey ve Alper ile cezalı Eljif Elmas da Trnava karşısında görev alamayacak. Koeman’ın Yiğithan Güveli, Ömer Çakı ve Mahsun Çapkan gibi gençlere şans verecek. Uzun süredir kulübeye mahkum kalan Diego Reyes de bugün yeniden ilk 11’de görev yapacak.

KOEMAN'IN VEDA MAÇI

D Grubu’nda Dinamo Zagreb liderliği, Fenerbahçe ise ikinciliği garantiledi. Sarı-Lacivertliler için bu akşam Trnava karşısında oynanacak maçın prestij dışında bir önemi yok. Ancak farklı bir anlamı var. Teknik direktör Erwin Koeman ve yardımcısı Chris van der Weerden için bu mücadele muhtemelen Fenerbahçe’ye veda maçı olacak. gruptaki bir diğer ‘prestij’ karşılaşmasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, Belçika ekibi Anderlecht’i konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.

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FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4’ü seri başı olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi’nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

İşte muhtemel rakipler;

Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne gelen takımlar: Club Brugge, İnter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shaktar Donetsk, Viktoria Plzen, Valencia

İnter,

Napoli,

Benfica,

Valencia

Villereal

E. Frankfurt

Genk

Sevilla

D. Kiev

Chelsea

Avrupa Ligi'nde A,B,C,D,E,F gruplarından oynanan maçların ardından takımlar listesi güncellenecek.