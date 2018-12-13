SON DAKİKA Fenerbahçe yeni sponsoru resmen açıkladı

Son dakika… Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sponsor olarak BEKO ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, BEKO ile olan sponsor anlaşmasını resmi internet sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, BEKO ile pazar günü düzenlenecek törende sponsorluk sözleşmesine imza atacak.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde basketbol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla Avrupa'nın ve dünyanın sayılı markalarından biri olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız ile BEKO, sponsorluk anlaşması imzalıyor.

Dünyanın önde gelen beyaz eşya markası BEKO ile kulübümüz arasında yapılacak bu heyecan verici iş birliği, 16 Aralık Pazar günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek buluşma ile kamuoyuna duyurulacak.”