SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberleri | Yunan Genelkurmayı’ndan küstah açıklama: Yerle bir ederiz
SON DAKİKA Fenerbahçe yeni sponsoru resmen açıkladı
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe yeni sponsoru resmen açıkladı

Son dakika! Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının yeni sponsorunu açıkladı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, BEKO ile anlaşma sağladı. İmzalar pazar günü atılacak.

13 Aralık 2018 18:06

Son dakika… Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sponsor olarak BEKO ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, BEKO ile olan sponsor anlaşmasını resmi internet sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, BEKO ile pazar günü düzenlenecek törende sponsorluk sözleşmesine imza atacak.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde basketbol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla Avrupa'nın ve dünyanın sayılı markalarından biri olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız ile BEKO, sponsorluk anlaşması imzalıyor.

Dünyanın önde gelen beyaz eşya markası BEKO ile kulübümüz arasında yapılacak bu heyecan verici iş birliği, 16 Aralık Pazar günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek buluşma ile kamuoyuna duyurulacak.”

Son güncelleme 18:34 | 13 Aralık 2018
beko Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe