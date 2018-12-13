Son dakika… Fenerbahçe, Phillip Cocu’nun sözleşmesini fesh etti

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin feshedildiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü’ne karşı alınan 3-1’lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu.

Ancak sözleşme fesih konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir devam eden görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı.

Fenerbahçe’de bir süredir görüşme gerçeleştirilen teknik direktör Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu’nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

“Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

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COCU’DAN VEDA PAYLAŞIMI

Öte yandan Hollandalı teknik direktör Cocu da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli kulübe veda etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ve taraftara kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini belirten Cocu, mevcut kaynaklarla kulübü ait olduğu yere getiremediklerini ifade etti.

Sarı lacivertli takımda çalıştığı kısa süre içerisinde Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u sevdiğini söyleyen Cocu, taraftarlara ve kulübe iyi dileklerini iletti.

İşte Cocu’nun veda paylaşımı;

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