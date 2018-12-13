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Ne yaptın Quaresma! Beşiktaş Malmö maçında büyük tepki çekti
Uefa Avrupa Ligi

Ne yaptın Quaresma! Beşiktaş Malmö maçında büyük tepki çekti

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı kritik maçta kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, takımını 10 kişi bıraktı. Ricardo Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş taraftalarının büyük tepkisine neden oldu.

13 Aralık 2018 22:30

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş’ın sahasında Malmö ile oynadığı maçta Ricardo Quaresma’nın gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekti. Karşılaşmada beraberliğin yettiği Beşiktaş’ın 1-0 geride olduğu dakikalarda rakibinin ayağına basan Ricardo Quaresma, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Malmö yarı alanının ortalarında sağ kanatta Franz Brorsson’a sert müdahalede bulunan Ricardo Quaresma, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

13 Aralık 2018 Beşiktaş Malmö maçında Quaresma-Ljajic detayı... Taraftardan alkış aldı Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı maçta Ricardo Quaresma ile Adem Ljajic arasında yaşanan bir olay, taraftarlar tarafından alkışla karşılandı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşma 1-0 Malmö’nün üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti. Beşiktaş’ın mutlak gole ihtiyacı olduğu dakikalarda Ricardo Quaresma’nın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş taraftarlarının da tepkisini çekti. Ricardo Quaresma’nın hareketini ‘İhanet’ olarak nitelendiren Beşiktaş taraftarları, Twitter’da Portekizli yıldızı eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Beşiktaş taraftarlarının Ricardo Quaresma’ya sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 22:58 | 13 Aralık 2018
avrupa ligi beşiktaş malmö Ricardo Quaresma uefa
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