Ne yaptın Quaresma! Beşiktaş Malmö maçında büyük tepki çekti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş’ın sahasında Malmö ile oynadığı maçta Ricardo Quaresma’nın gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekti. Karşılaşmada beraberliğin yettiği Beşiktaş’ın 1-0 geride olduğu dakikalarda rakibinin ayağına basan Ricardo Quaresma, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Malmö yarı alanının ortalarında sağ kanatta Franz Brorsson’a sert müdahalede bulunan Ricardo Quaresma, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

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Karşılaşma 1-0 Malmö’nün üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti. Beşiktaş’ın mutlak gole ihtiyacı olduğu dakikalarda Ricardo Quaresma’nın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş taraftarlarının da tepkisini çekti. Ricardo Quaresma’nın hareketini ‘İhanet’ olarak nitelendiren Beşiktaş taraftarları, Twitter’da Portekizli yıldızı eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Beşiktaş taraftarlarının Ricardo Quaresma’ya sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkilerden bazıları:

Quaresma'nın böyle bir şaklabanlık yapacağı o kadar belliydi ki… — Cansu (@ozcalicansu) 13 Aralık 2018

Quaresma artık çin, katar neresi olursa olsun, satılsın. Yeter bu kaçıncı — NN (@spacrigan) 13 Aralık 2018

Quaresma kadar hain bir futbolcu yok. Şu yaptığı tek kelimeyle ihanet, canını dişine takan herkesin emeğini çaldı. Quaresma’ya dost diyip otobüs yolculuğuna çıkan adamın bile aklından şüphe ederim. — Serhat Hergüner (@HergunSerhat) 13 Aralık 2018

Quaresma türk futboluna ihanet etmiştir — Kevin de Burun (@MhammedBbr) 13 Aralık 2018

Quaresma efendi bıktık senin bu triplerinden saçma sapan kart yemelerinden — Doğan (@DoganAltinkaya) 13 Aralık 2018

Hadi bagirin quaresma oley diye. Her onemli macta ayni ihanet. — 2Berk (@2Berk) 13 Aralık 2018

Quaresma bu takımın belasıdır — iyimserious (@ymsr_r) 13 Aralık 2018

1 değil 2 değil sen Beşiktaş hainisin quaresma — Hakan TOKAN (@hakantokan1903) 13 Aralık 2018