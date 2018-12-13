MAÇ SONUCU | Viktoria Plzen 2-1 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu son maçında Viktoria Plzen, Roma’yı konuk etti. Milli yıldızımız Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı mücadelede Roma prestij maçına çıktı. Real Madrid’e iki maçta da yenilen 9 puanlı Roma’nın 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid’i geçme imkanı bulunmazken Real’in ardından ikinci sırada yer alacağı kesinleşen Roma deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Real Madrid, konuğu CSKA Moskova’ya 3-0’lık şok skorla mağlup oldu ve bu sonuçlarla Plzen UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti. CSKA’nın Madrid’de elde ettiği sansasyonel galibiyet ise CSKA’nın Avrupa macerasını sürdürmeye yetmedi.

Dk. 90+4: Masç sona erdi.

Dk. 90: Maçta daha önce sarı kart gören Luca Pellegrini, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

Dk. 89: Roma takımında Luca Pellegrini hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

GOL! Dk. 72: Chory attı ve gol yağmuruna dönen maçta takımı Plzen’i yeniden öne geçirdi!

GOL! Dk. 68: Cengiz Ünder sahnede… Milli yıldızın şık golüyle skor 1-1’e geldi.

GOL! Dk. 62. Viktoria Plzen 1-0 öne geçti. Kovarik attı: 1-0.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+1: İlk yarı sona erdi.

Dk. 38: Patrik Schick rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Dk. 26: Ceza sahası içinde topla buluşan Jan Kovarik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dk. 18: Ceza sahası içinde topla buluşan Patrik Schick, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Dk. 14: Cengiz Ünder, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dk. 6: Roman Hubnik altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Dk. 1: Maç başladı.

VIKTORIA PLZEN – ROMA

STAT: Doosan Arena

SAAT: 20.55

HAKEM: Anthony Taylor

YAYIN: Bein Sports 1

VIKTORIA PLZEN: Hruska, Hejda, Hubnik, Limbersky, Kovarik, Prochazka, Hrosovsky, Havel, Chory, Kopic, Cermak

TEKNİK DİREKTÖR: Pavel Vrba

ROMA: Mirante, Santon, Marcano, Manolas, Kolarov, Cristante, N’Zonzi, Cengiz Ünder, Pastore, Kluivert, Schick

TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco CANLI YAYIN: Viktoria Plzen Roma canlı izle! Cengiz Ünder zafer peşinde! Şampiyonlar Ligi'nde günün ilk maçı G grubunda oynanacak maçlarla başlıyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giyindiği Roma son maçında Viktoria Plzen karşısına çıkıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Viktoria Plzen canlı yayını bulunuyor. İlgili Haberi Oku