ÖZET İZLE: Beşiktaş Malmö özeti izle! Beşiktaş’tan Avrupa Ligi’ne şok veda ….

UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan Beşiktaş ikinci sırada girdiği son maçta Malmö’ye 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Her türlü beraberliği ve galibiyet Beşiktaş’a yaradığı mücadelede Malmö’nün golü 51. dakikada Marcus Antonsson tarafından geldi. Maçın skorunu belirleyen golde; orta sahada Rosenberg’in pasıyla savunma arkasına sarkan Antonsson, hızla içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla top köşeden ağlara yolladı: 0-1… Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde Malmö ile oynadığı kritik maçta kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, takımını 10 kişi bıraktı. Ricardo Quaresma’nın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş taraftalarının büyük tepkisine neden oldu. Beşiktaş'ın mutlak gole ihtiyacı olduğu dakikalarda Ricardo Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş taraftarlarının da tepkisini çekti. Ricardo Quaresma'nın hareketini ‘İhanet' olarak nitelendiren Beşiktaş taraftarları, Twitter'da Portekizli yıldızı eleştiri yağmuruna tuttu. Zorlu karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için aşağıda Beşiktaş Malmö maç özeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ MALMÖ ÖZETİ İZLE

NE YAPTIN QUARESMA!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş'ın sahasında Malmö ile oynadığı maçta Ricardo Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekti. Karşılaşmada beraberliğin yettiği Beşiktaş'ın 1-0 geride olduğu dakikalarda rakibinin ayağına basan Ricardo Quaresma, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Malmö yarı alanının ortalarında sağ kanatta Franz Brorsson'a sert müdahalede bulunan Ricardo Quaresma, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ın mutlak gole ihtiyacı olduğu dakikalarda Ricardo Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş taraftarlarının da tepkisini çekti. Ricardo Quaresma'nın hareketini ‘İhanet' olarak nitelendiren Beşiktaş taraftarları, Twitter'da Portekizli yıldızı eleştiri yağmuruna tuttu.

QUARESMA – LJAJİC İŞBİRLİĞİ ALKIŞ ALDI

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında kritik Malmö maçına çıkan Beşiktaş'ta, kullanılan bir serbest vuruşta Beşiktaş taraftarının alkışla karşıladığı bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 17. dakikasında Rasmus Bengtsson'un Vagner Love'a yaptığı faulün ardından kazanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma, topu Adem Ljajic'e bıraktı. Daha önce Beşiktaş'ta serbest vuruşların kimin kullanacağı şeklindeki tartışma, Ricardo Quaresma'nın vuruşu Adem Ljajic'e bırakması ile son buldu. Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nun son maçında Beşiktaş, konuğu Malmö'ye 1-0 yenildi ve Avrupa serüvenini erken noktaladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan sonra yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirdi.

Şenol Güneş, “İki maçı da kazanmamız gereken bir rakibe turu verdik. Sadece duran topta etkinlikleri vardı. İkinci yarıda hücum ettiğimizde, sayısal üstünlüğümüze rağmen geride pozisyon hataları yaptık. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncular iyi niyetleriyle ellerinden geleni yaptılar. Son bölümde net pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Dolayısıyla turu rakibe verdik, onlar için de beklenmeyen bir şeydi” dedi.

Tecrübeli teknik adam, “Kötü bir sonuç Avrupa'dan elenmek. Mağlup olduğumuz takımların hepsini yenebilecek durumdaydık. Sakin kalıp kazanamadık. Artık tek kulvarda yarışacağız, en iyisini yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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“BEKLENMEYENİ BAŞARDIK”

Galibiyeti vefat eden başkanları Hakan Jeppsson’a adadığını belirten Rösler, beklenmeyeni başardıklarını söyledi. Rösler, “Çok duygusal bir dönem benim için. Başkanımızı kaybettik 4 gün önce. Bana bu şansı veren kişiydi, bana güvendi. Galibiyeti ona adıyorum, görüyordur ve mutlu oluyordur. Buraya gelmeden önce oyuncularıma güveniyordum. Biliyordum yapacaklarını. Büyük konsantrasyonla geldik. Malmö olarak beklenmeyeni başardık ve çok mutluyuz. Önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.