SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Barzani güçlerinden skandal hamle | Son dakika haberleri
MAÇ ÖZETİ: Ajax Bayern Münih özet izle! Bayern Ajax maçı gol düellosuna döndü
Şampiyonlar Ligi

MAÇ ÖZETİ: Ajax Bayern Münih özet izle! Bayern Ajax maçı gol düellosuna döndü

Ajax Bayern Münih maçı nefesleri kesti! Şampiyonlar Ligi E grubu son maçında 6 gol, 2 penaltı, 2 kırmızı kart oldu. Gün en dikkat çeken maçında grup liderliği bir Bayern Münih, bir Ajax'ın eline geçti. Grubun liderini uzatmalarda gelen gol belirledi. İşte, Ajax Bayern Münih özeti ve golleri...

13 Aralık 2018 01:04

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu altıncı maçı güne damgasını vurdu. Bayern Münih Ajax 3-3 sona erdi. Liderlik mücadelesi veren Ajax Bayern Münih maçı son yılların en mücadeleci maçlarından birine sahne oldu. Maçta gol perdesi 13. dakikada açıldı. Robert Lewandowski takımını öne geçiren golü atıyor. Bayern karşı atak oyunu ile göz dolduran Ajax aradığı ilk golü 60. dakikada buldu. Ajax ceza sahası yayının hemen dışından Dusan Tadic ile aradığı golü buldu. Golün 7 dakika sonrasın Ajax 10 kişi kaldı. Hakem Clement Turpin kırmızı kartını gösteriyor ve Ajax’tan Maximilian Wöber oyundan ihraç ediliyor. Ajax’ın 10 kişi kalmasının ardından 75. dakikada Bayern Münih’ten Thomas Müller kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor. Ataklarını arttıran Ajax 82. dakika golü buldu. Dusan Tadic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor. Maçı bırakmayan Bayern 87. dakikada skora 2 – 2 eşitlik getirdi. Bayern Münih ceza sahası yayının hemen dışından Robert Lewandowski ile aradığı golü buldu. 90. dakikada geldi. Kingsley Coman takımını öne geçiren golü atıyor. 90+3’te skora 3 – 3 eşitlik geldi. Ajax ceza sahası yayının hemen dışından Nicolas Tagliafico ile aradığı golü buldu. Nefesleri kesen Ajax Bayern Münih maçı özet aşağıda yer alıyor.

AJAX BAYERN MÜNİH ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 01:04 | 13 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe