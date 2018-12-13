MAÇ ÖZETİ: Ajax Bayern Münih özet izle! Bayern Ajax maçı gol düellosuna döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu altıncı maçı güne damgasını vurdu. Bayern Münih Ajax 3-3 sona erdi. Liderlik mücadelesi veren Ajax Bayern Münih maçı son yılların en mücadeleci maçlarından birine sahne oldu. Maçta gol perdesi 13. dakikada açıldı. Robert Lewandowski takımını öne geçiren golü atıyor. Bayern karşı atak oyunu ile göz dolduran Ajax aradığı ilk golü 60. dakikada buldu. Ajax ceza sahası yayının hemen dışından Dusan Tadic ile aradığı golü buldu. Golün 7 dakika sonrasın Ajax 10 kişi kaldı. Hakem Clement Turpin kırmızı kartını gösteriyor ve Ajax’tan Maximilian Wöber oyundan ihraç ediliyor. Ajax’ın 10 kişi kalmasının ardından 75. dakikada Bayern Münih’ten Thomas Müller kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor. Ataklarını arttıran Ajax 82. dakika golü buldu. Dusan Tadic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor. Maçı bırakmayan Bayern 87. dakikada skora 2 – 2 eşitlik getirdi. Bayern Münih ceza sahası yayının hemen dışından Robert Lewandowski ile aradığı golü buldu. 90. dakikada geldi. Kingsley Coman takımını öne geçiren golü atıyor. 90+3’te skora 3 – 3 eşitlik geldi. Ajax ceza sahası yayının hemen dışından Nicolas Tagliafico ile aradığı golü buldu. Nefesleri kesen Ajax Bayern Münih maçı özet aşağıda yer alıyor.

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