Galatasaray’da ‘protokol’ krizi! Başkan Cengiz davet edilmedi…

Mesut YILDIRIM / 150. dönem mezunlarının Galatasaray'a üyeliği tartışmaları sürerken geride kalan pazartesi günü ilginç bir gelişme yaşandı.

Geçen pazartesi, Wyndham Otel'de gerçekleştirilen ‘150. Yıl Balosu'nda Başkan Mustafa Cengiz'e protokol masasında yer ayrılmadığı ortaya çıktı.

Her yıl ‘Sultani Balosu' adıyla düzenlenen ancak bu yıl Galatasaray Lisesi'nin modern eğitime geçişinin 150. yılı nedeniyle ‘150. Yıl Balosu' ismiyle yapılan organizasyonda Cengiz, protokol masasına davet edilmedi.

Teamüllerin dışına çıkılarak ‘Galatasaray Başkanı'na yer ayrılmadığını davette öğrenen Cengiz, kulüp idarecilerinin misafirlerini ağırlandığı yönetim kurulu masasına geçti.

Protokol masasında Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Fransa İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach'in yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren oturdu.

GECEYİ ERKEN TERK ETTİ

Baloda sunuculuk görevini üstlenen isimler de 150. yıl mezunlarıydı. Hatırlanacağı gibi Mustafa Cengiz yönetimi, 141 mezunun 139'unun referans imzalarının sahte olduğunu belirterek üyelik başvurularını kabul etmemişti.

Pazartesi günkü baloda, sunumu söz konusu isimlerden iki kişinin yapması, bu mezunlara da gecede özel masa ayrılması, ‘Cengiz'e mesaj' olarak yorumlandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geceden erken ayrılırken ertesi gün Ankara'da yapacağı ziyaretleri gerekçe gösterdi.

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