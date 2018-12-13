FIBA Kadınlar EuroCup | Wisla CANPACK 78-49 Beşiktaş

Beşiktaş, FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu son hafta maçında Polonya’nın Wisla CANPACK takımına 78-49 yenildi.

Krakow kentindeki Hala TS Wisla’da oynanan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-7 önde tamamladı. İlk çeyrekte yakaladığı farkın avantajını koruyan Polonya temsilcisi, soyunma odasına 44-26 üstün girdi. Beşiktaş’ın hücumda etkisiz kaldığı müsabakanın üçüncü çeyreğini de ev sahibi ekip önde kapattı: 52-38. Son çeyrekte sadece 11 sayı üreten siyah-beyazlı takım, rakibini yakalayamadı ve sahadan 78-49 yenik ayrıldı.

Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek. Polonya temsilcisinin çıkmayı garantilediği grupta Beşiktaş ise ikili averajla bir üst tura yükseldi. Potanın Perileri`nin Avrupa şampiyonasında rakipleri belli oldu 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, C Grubu'nda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile eşleşti. İlgili Haberi Oku