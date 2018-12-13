Fenerbahçe’den flaş Tolga Ciğerci kararı!

Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ile sürpriz bir karar çıktı. Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan ve Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci için ayrılık kararı geldi!

Sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Tolga’nın sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı. Bu nedenle yönetim, bu futbolcu ile yolları ayırıp listeye yeni bir isim yazmayı planlıyor.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Ali Koç da oradaydı... Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli camianın kısa süre önce kaybettiği Ali Raif Dinçkök'ün cenazesinde görüldü. Yıldırım'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, zor günlerden geçen kulübe sahip çıkılması gerektiğine değindi İlgili Haberi Oku

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan hemen sonra tedavisi için Almanya’ya gitmişti. Ancak tedavi süreci uzayan Tolga Ciğerci, bir türlü sahalara geri dönemedi.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci’nin sakatlığını bilerek 26 yaşındaki futbolcuya imza attırmış ve sözleşmesine özel bir madde koydurmuştu. Bu maddeye göre Tolga daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşadığı takdirde sarı-lacivertli kulüp sözleşmesini feshedebilecekti. Yönetim, Tolga Ciğerci’nin tedavisinin uzamasının ardından bu maddeyi kullanma kararı aldı.

Damien Comolli`den Martin Skrtel`ı şaşkına çeviren sözler! Kötü performansın perde arkası... Fenerbahçe Sportif Direktörü, aniden deneyimli stoperin kullandığı aracı değiştirdi. “Beni istemiyorlar” fikrine kapılan Skrtel üst üste hatalar yaptı İlgili Haberi Oku