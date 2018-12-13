Fener ilk 11’inde Mahsun sürprizi! Trnava Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde adını üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe grubundaki son maçta Spartak Trnava’ya konuk oluyor. Birçok sakat ve cezalı ismin bulunduğu Fenerbahçe’de Spartak Trnava’ya karşı Yiğithan, Ömer Çakı, Barış, Mahsun gibi genç isimlerin forma giymesi bekleniyor. Ligde aldığı kötü sonuçların ardından taraftarını üzen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst turlarda devam ederek taraftarını mutlu etmek isityor. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava, Stadion Antona Malatinskeho'da temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 13 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE İLK 11

Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani.

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FENER’DE GENÇLER SAHNE ALACAK

Herhangi bir önemi olmayan mücadele öncesi Erwin Koeman, Mehmet Topal, Benzia, Neustadter ve Hasan Ali Kaldırım'ı İstanbul'da bıraktı. Sakatlıkları bulunan Valbuena, Frey ve Alper ile cezalı Eljif Elmas da Trnava karşısında görev alamayacak. Koeman'ın Yiğithan Güveli, Ömer Çakı ve Mahsun Çapkan gibi gençlere şans vermesi bekleniyor. Uzun süredir kulübeye mahkum kalan Diego Reyes de bugün yeniden ilk 11'de görev yapabilir.

KOEMAN’IN VEDA MAÇI

D Grubu'nda Dinamo Zagreb liderliği, Fenerbahçe ise ikinciliği garantiledi. Sarı-Lacivertliler için bu akşam Trnava karşısında oynanacak maçın prestij dışında bir önemi yok. Ancak farklı bir anlamı var. Teknik direktör Erwin Koeman ve yardımcısı Chris van der Weerden için bu mücadele muhtemelen Fenerbahçe'ye veda maçı olacak. gruptaki bir diğer ‘prestij' karşılaşmasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu’nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta Dinamo Zagreb’e 4-1’lik skorla mağlup oldu.

Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.