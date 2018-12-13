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Fatih Terim’den ‘kadro dışı’ kararına mecburi erteleme!
Galatasaray

Fatih Terim’den ‘kadro dışı’ kararına mecburi erteleme!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Porto maçında kaçırdığı gollerden sonra Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakma kararı aldığı ancak kritik Başakşehir maçı öncesinde bu kararını ertelediği iddia edildi.

13 Aralık 2018 10:44

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, alınan kötü sonuçlardan sonra bazı futbolcuları kadro dışı bırakma kararı verdi ancak kadrodaki yetersizlik nedeniyle bu uygulamayı ertelemek zorunda kaldı.

Habertürk’ün haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Porto maçında sergilenen futboldan memnun kalan tecrübeli çalıştırıcı, kaçan goller nedeniyle galibiyeti ellerinden kaçırdıklarını düşünüyor.

Maç sırasında kaçan gollerden sonra yedek kulübesine dönerek memnuniyetsizliğini belli eden Terim, özellikle forvet oyuncusu Eren Derdiyok’un performansından şikayetçi.

Kadroda başka forvet olmadığı için Eren Derdiyok’u mecburen ilk 11’de sahaya süren Terim’in, 30 yaşındaki futbolcunun Porto maçında kaçırdığı gollerden sonra kadro dışı bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Ancak ligde bu hafta oynanacak Başakşehir maçında sahaya forvetsiz çıkmak istemeyen Terim’in, başta Eren olmak üzere kadroda düşünmediği bazı oyuncuları eksikler nedeniyle şimdilik takımda tutmayı planladığı öğrenildi.

Devre arasında en az iki forvet transferi yapması planlanan sarı kırmızılı ekipte 30 yaşındaki Eren Derdiyok’un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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Son güncelleme 10:44 | 13 Aralık 2018
Eren Derdiyok galatasaray
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