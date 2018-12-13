MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor 0-0 Standart Liege | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda son maçına çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Standart Liege ile 0-0 berabere kaldı. Gruptan çıkma şansı bulunmayan temsilcimiz, aldığı bu beraberlikle turnuvayı 1 puanla tamamladı.

İki takımın da girdiği fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Teleset Mobilya, 1 puanla grubu son sırada tamamlarken, Standart Liege 10 puanla 3. sırada kaldı.

Sahasında Krasnodar’ı 3-0 yenen Sevilla, J Grubu’nu lider tamamlarken, Krasnodar ikinci oldu. Sevilla ve Krasnodar UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederken, Teleset Mobilya ve Standart Liege’in Avrupa macerası son buldu.

İki takım karşılaşmada şu 11’ler ile mücadele etti:

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu

STANDART LIEGE: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Orlando Sa, Lestienne

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

78′ Josue, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

71′ Collins Fai önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Collins Fai tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

69′ Orlando Sa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

46′ Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45′ İlk yarı 0-0 berabere sona erdi.

33′ Hélder Barbosa, 6 pastan boş kaleye vurdu ama top üstten dışarı gitti.

14′ Standard Liege takımı Samuel Bastien ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Samuel Bastien tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

8′ Akhisarspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Caner Osmanpaşa tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

4′ Maxime Lestienne, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1′ Karşılaşma Malmö futbolcularının vuruşu ile başladı.