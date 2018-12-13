BJK ilk 11’i belli oldu! Beşiktaş Malmö saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi gruplarında oynanacak bugün oynanacak son maçların ardından üst tura yükselen takımlar belli olacak. Tur şansını gruptaki son maça bırakan Beşiktaş ise sahasında İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından UEFA Avrupa Ligi’nde adını üst tura yazdıran 3. Türk kulübü olmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş sahadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Gruplarda oynanan ilk maçta Beşiktaş Malmö’ye 2-0 mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ MALMÖ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, grup aşamasındaki son karşılaşmada Vodafone Park Stadyumu’nda Malmö’yü konuk edecek. 13 Aralık Perşembe günü saat 20.55’te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MALMÖ İLK 11

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Love.

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Lewicki, Bachirou, Trustason, Rieks, Antonsson, Rosenberg.

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BEŞİKTAŞ 216. MAÇINA ÇIKIYOR

Siyah-Beyazlılar, bu akşam Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 46 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi. Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

BEŞİKTAŞ’TA 6 EKSİK

Siyah-Beyazlılar, bu akşamki Malmö mücadelesine 6 eksikle çıkacak. Sakatlıkları süren; Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin, bu akşamki mücadelenin kadrosunda yer almayacak. Ek olarak UEFA Listesi'nde yer almayan Atiba Hutchison ve Güven Yalçın da Malmö karşısında görev yapamayacak. Öte yandan Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz'ün durumları da maç saatinde belli olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamlayan kartal kampa girdi.

BEŞİKTAŞ’TA HEDEF 57. ZAFER

Kara Kartal, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını Malmö karşısında yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan Siyah-Beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü. Kartal, bu akşamki mücadelede rakibini devirip iç sahadaki 57. zaferine ulaşmak istiyor.

ŞENOL GÜNEŞ: “TURU GEÇMEK İSTİYORUZ”

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş, “Grubun son maçına perşembe akşamı çıkacağız. Rakiplerimize baktığımızda son müsabakaya gelmemize rağmen her takımın turu geçme şansı var. Sahamızda galip gelerek turu geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİ OLMAK İÇİN DAHA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPMALIYIZ”

Sayısal eksiklikleri olacağını söyleyen Güneş, “Maç için hazırız. Atiba Hutchison ve Güven Yalçın olmayacak. Onun dışında sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin var. Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz'ün durumlarına bakacağız” dedi.

Avrupa'da iyi sonuçlar almanın öneminden bahseden deneyimli teknik adam, “Mağlubiyetlerin sayısını azaltmak önemli. Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür” açıklamasını yaptı.

Avrupa'da Beşiktaş'ın isminin gündemde olduğunu belirten Güneş, “Türkiye'de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa'da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Daha iyi olmak için daha büyük yatırımlar yapmalıyız” yorumunu yaptı.