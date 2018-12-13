Beşiktaş Malmö maçında Quaresma-Ljajic detayı… Taraftardan alkış aldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında kritik Malmö maçına çıkan Beşiktaş’ta, kullanılan bir serbest vuruşta Beşiktaş taraftarının alkışla karşıladığı bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 17. dakikasında Rasmus Bengtsson’un Vagner Love’a yaptığı faulün ardından kazanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma, topu Adem Ljajic’e bıraktı. Daha önce Beşiktaş’ta serbest vuruşların kimin kullanacağı şeklindeki tartışma, Ricardo Quaresma’nın vuruşu Adem Ljajic’e bırakması ile son buldu. Adem Ljajic’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

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Ricardo Quaresma’nın serbest vuruşta topu Adem Ljajic’ie bırakması, Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.