SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberleri | Yunan Genelkurmayı’ndan küstah açıklama: Yerle bir ederiz
Beşiktaş Malmö maçında Quaresma-Ljajic detayı… Taraftardan alkış aldı
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş Malmö maçında Quaresma-Ljajic detayı… Taraftardan alkış aldı

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı maçta Ricardo Quaresma ile Adem Ljajic arasında yaşanan bir olay, taraftarlar tarafından alkışla karşılandı.

13 Aralık 2018 22:02

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında kritik Malmö maçına çıkan Beşiktaş’ta, kullanılan bir serbest vuruşta Beşiktaş taraftarının alkışla karşıladığı bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 17. dakikasında Rasmus Bengtsson’un Vagner Love’a yaptığı faulün ardından kazanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma, topu Adem Ljajic’e bıraktı. Daha önce Beşiktaş’ta serbest vuruşların kimin kullanacağı şeklindeki tartışma, Ricardo Quaresma’nın vuruşu Adem Ljajic’e bırakması ile son buldu. Adem Ljajic’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

13 Aralık 2018 Malmö taraftarlarına İstanbul`da saldırı iddiası! İsveç basını Beşiktaş taraftarlarının İstanbul'da bulunan bir Malmö taraftarını yaraladığını iddia etti. İlgili Haberi Oku

Ricardo Quaresma’nın serbest vuruşta topu Adem Ljajic’ie bırakması, Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.

Son güncelleme 22:08 | 13 Aralık 2018
Adem Ljajic avrupa ligi beşiktaş malmö Ricardo Quaresma uefa
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe