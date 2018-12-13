Beşiktaş Malmö canlı izle! CANLI YAYIN: Vodefone Park’ta şok gol!

UEFA Avrupa Ligi I grubu 6. ve son maçına çıkan Beşiktaş, sahasında İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlıyor. Grupta 7 puan ile 2. sıraya alan Beşiktaş, Malmö karşısında puan ya da puanlarla adını bir üst tura yazdırmayı başaracak. Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin’in sakatlıklarından dolayı, Atiba Hutchison ve Güven Yalçın ise isimlerinin UEFA listesinde yer almamasında dolayı forma giyemeyeceği maçta Şenol Güneş ve Beşiktaş futbolcuları, Malmö’yü eli boş göndermeyi hedefliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler için aşağıda Beşiktaş Malmö canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ MALMÖ CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, grup aşamasındaki son karşılaşmada Vodafone Park Stadyumu’nda Malmö’yü konuk edecek. 13 Aralık Perşembe günü saat 20.55’te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MALMÖ ÖNEMLİ ANLAR

Malmö orta sahayı geçmekte zorlanıyor. Beşiktaş ön alanda baskı yaparak rakibine top yaptırmıyor. Beşiktaş baskıya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip her geçen dakika daha büyük tehlikeler yaratıyor. Malmö bu anlarda oyuna ortak olmaya çalışıyor. Beşiktaş biraz daha savunmaya çekildi. İlk 15 dakikada iki takım da ciddi bir atak yaratamadı.

BEŞİKTAŞ MALMÖ İLK 11

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Love

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Lewicki, Bachirou, Trustason, Rieks, Antonsson, Rosenberg

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BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Avrupa Ligi I Grubu içinde yer alan Beşiktaş 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg 5 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, grubun son maçında konuk edeceği Malmö’yü yenmesi veya berabere kalması halinde diğer maçın sonucuna bakmadan son 32 turuna çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-Beyazlılar, bu akşamki Malmö mücadelesine 6 eksikle çıkacak. Sakatlıkları süren; Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin, bu akşamki mücadelenin kadrosunda yer almayacak. Ek olarak UEFA Listesi’nde yer almayan Atiba Hutchison ve Güven Yalçın da Malmö karşısında görev yapamayacak. Öte yandan Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz’ün durumları da maç saatinde belli olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamlayan kartal kampa girdi.

“KAZANMAK İSTİYORUZ”

Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, Malmö'yle oynayacakları UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçı önceside dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nevzat Demir Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güneş, “Herkes zirvede olmak ister. Bu sene maalesef 3 mağlubiyetimiz var. En çok beni bu üzmüştür. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik. Olumsuz tarafları gidermeye çalışıyorum. Zirveye konmak büyük emek ister. Bir süre sonra rahatlığa alışırsanız, o yerinizi kaybedersiniz. Zirveye çıkabilmek için hep beraber olmak gerekiyor. Umarım bu iyi bir sonuçla bunu pekiştirir ve önümüzdeki maçlara bakarız” dedi. İşte Şenol Güneş'in diğer sözleri;

‘Önemli olan başarıyı paylaşmak'

“Makam sahibi olmak, para sahibi olmak gelip geçicidir. Önemli olan başarıyı paylaşabilmektir. Yaşımız geçmesine rağmen hala biraz daha gidebiliriz. Keşke hem kendim için hem Türkiye için hep ilk 10'da olabilsek.” Bu sene kaybedilmemesi gereken maçlar kaybettik. Avrupa'da 3 mağlubiyeti başarısızlık olarak görüyoruz. Barcelona, berabere kaldı. Böyle sonuçlar olabiliyor, bize de oldu. Genk'e burada kötü kaybettik, orada kazanıyorduk. Genel oyunu düzeltmemiz gerekiyor.”

‘Rakip kim olursa olsun…'

“Şampiyonlar Ligi'ne katılamayanların buralarda olması normal. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin takım sayıları çoğaldıkça bunları yaşayacağız. Şampiyonlar Ligi önceliktir, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'dir. Galatasaray da son anda UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayabilirdi. Türkiye'de UEFA Ligi çok önemsenmiyor. Oysaki bir çok takım bunun için çalışıyor. Oyuncularımızı tanıtabilmek için Avrupa çok önemli. Malmö maçını kazanalım daha sonra rakip kim olursa olsun en iyisini yaparız. Devreye kadar bu işi taşırsak daha iyi şeyler olacak.”