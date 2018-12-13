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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Ali Koç da oradaydı…
Fenerbahçe

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Ali Koç da oradaydı…

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli camianın kısa süre önce kaybettiği Ali Raif Dinçkök'ün cenazesinde görüldü. Yıldırım'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, zor günlerden geçen kulübe sahip çıkılması gerektiğine değindi

13 Aralık 2018 09:37

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetim kurulu üyesi Ali Raif Dinçkök’ün cenazesinde sessizliğini bozdu ve sarı lacivertli camiaya seslendi.

Fenerbahçe’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Ali Raif Dinçkök, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Erdikler, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Simla Türker Bayazıt ve Ömer Okan katıldı.

Merhumun ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin de yer aldığı cenaze törenine eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Eski yöneticilerden Raif Dinçkök'ün cenaze töreninde kongre üyeleri ile sohbet eden eski başkanın, “Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Birlik olun, birbirinize destek verin” dediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım, “Benim daha dönüşüm olmaz” diyerek de yeniden yönetime talip olması yönündeki beklentilerin önünü kapattı.

Merhum Ali Raif Dinçkök öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Son güncelleme 11:19 | 13 Aralık 2018
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