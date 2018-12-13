Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe seri başı mı?

UEFA Avrupa Ligi’nde adını son 32 takım arasına yazdıran Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri kimler olacak merak konusu. Bir diğer merak konusu ise Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Topladığı 4 puanla Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Fenerbahçe de Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamladığı için kurada seri başı takımlar arasında yer alamayacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi’nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 takım mücadele edecek.

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. İki temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.

Fenerbahçe`nin muhtemel rakipleri belli oluyor! Avrupa Ligi`nde kura çekimi... Avrupa Ligi D grubunda oynadığı son maç sonrasında grubunu Dinoma Zagreb'in ardından ikinci olarak tamamlayarak üst tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, zorlu rakipler karşısına çıkacak. Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi gruplarında lider olan takımların yanı sıra Şampiyon Ligi'de gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile de eşleşme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4'ü seri başı olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

İşte muhtemel rakipler;

Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar: Club Brugge, İnter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shaktar Donetsk, Viktoria Plzen, Valencia

İnter, Napoli,

Benfica,

Valencia

Villereal

E. Frankfurt

Genk

Sevilla

D. Kiev

Chelsea

Avrupa Ligi’nde A,B,C,D,E,F gruplarından oynanan maçların ardından takımlar listesi güncellenecek.