MAÇ SONUCU | Viktoria Plzen 2-1 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu son maçında Viktoria Plzen, Roma’yı konuk etti. Milli yıldızımız Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı mücadelede Roma prestij maçına çıktı. Real Madrid’e iki maçta da yenilen 9 puanlı Roma’nın 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid’i geçme imkanı bulunmazken Real’in ardından ikinci sırada yer alacağı kesinleşen Roma deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Real Madrid, konuğu CSKA Moskova’ya 3-0’lık şok skorla mağlup oldu ve bu sonuçlarla Plzen UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti. CSKA’nın Madrid’de elde ettiği sansasyonel galibiyet ise CSKA’nın Avrupa macerasını sürdürmeye yetmedi.
Dk. 90+4: Masç sona erdi.
Dk. 90: Maçta daha önce sarı kart gören Luca Pellegrini, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
Dk. 89: Roma takımında Luca Pellegrini hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Dk. 72: Chory attı ve gol yağmuruna dönen maçta takımı Plzen’i yeniden öne geçirdi!
GOL! Dk. 68: Cengiz Ünder sahnede… Milli yıldızın şık golüyle skor 1-1’e geldi.
GOL! Dk. 62. Viktoria Plzen 1-0 öne geçti. Kovarik attı: 1-0.
Dk. 46: İkinci yarı başladı.
Dk. 45+1: İlk yarı sona erdi.
Dk. 38: Patrik Schick rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dk. 26: Ceza sahası içinde topla buluşan Jan Kovarik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Dk. 18: Ceza sahası içinde topla buluşan Patrik Schick, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Dk. 14: Cengiz Ünder, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Dk. 6: Roman Hubnik altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Dk. 1: Maç başladı.
VIKTORIA PLZEN – ROMA
STAT: Doosan Arena
SAAT: 20.55
HAKEM: Anthony Taylor
YAYIN: Bein Sports 1
VIKTORIA PLZEN: Hruska, Hejda, Hubnik, Limbersky, Kovarik, Prochazka, Hrosovsky, Havel, Chory, Kopic, Cermak
TEKNİK DİREKTÖR: Pavel Vrba
ROMA: Mirante, Santon, Marcano, Manolas, Kolarov, Cristante, N’Zonzi, Cengiz Ünder, Pastore, Kluivert, Schick
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco